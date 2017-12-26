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Расписание матчей
Италия. Кубок
Лацио - Фиорентина
Лацио - Фиорентина: обзор матча 26 декабря 2017
Лацио
26.12.2017, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Фиорентина
6'
С. Лулич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лацио - Фиорентина
83'
Желтая карточка
Ж. Верету
Желтая карточка
Т. Стракоша
79'
35'
Желтая карточка
Б. Гаспар
ГОЛ! 1:0!
С. Лулич
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
17
Нани
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
4-4-1-1
1
Стракоша
15
Баштуш
26
Раду
8
Баста
6
де Врей
19
Лулич
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
7
Андерсон
10
Кайседо
4-3-2-1
22
Дронговски
76
Гаспар
13
Астори
31
Миленкович
14
Уго
17
Верету
24
Бенасси
15
Санчес
17
Сапонара
14
Кьеза
15
Бабакар
Остались в запасе
Лацио
Фиорентина
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
17
Нани
ЛВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
23
Жил Диаш
ЛВ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
17
Нани
ЛВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Лацио - Фиорентина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
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