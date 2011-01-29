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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Фиорентина
Лацио - Фиорентина: обзор матча 29 января 2011
Лацио
29.01.2011, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 0
Завершен
Фиорентина
69'
Л. Козак (П)
73'
Л. Козак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Фиорентина
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Замена
Эрнанес
️️️️
А. Гонсалес
Замена
В. Бехрами
️️️️
М. Донадель
ГОЛ! 2:0!
Л. Козак
Пас отдал
Д. Скулли
Замена
Х. Бабакар
️️️️
А. Черчи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Козак
Желтая карточка
П. Кролдруп
Желтая карточка
А. Черчи
Замена
Г. Д'Агостино
️️️️
А. Льяич
Желтая карточка
С. Маури
+3
Желтая карточка
М. Донадель
Замена
Д. Скулли
️️️️
С. Флоккари
Замена
Г. Стендардо
️️️️
М. Диаките
13'
Травма
М. Диаките
12'
10'
Желтая карточка
Н. Гулан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
24
Никола Гулан
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Марио Сантана
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
22
Адем Льяич
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
7
Алессио Черчи
РФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
27
Матузалем
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-4-2
16
Муслера
26
Раду
20
Бьява
23
Диаките
2
Лихтштайнер
6
Маури
32
Брокки
24
Ледесма
15
Гонсалес
18
Козак
10
Флоккари
4-3-1-2
1
Боруц
29
Де Сильвестри
3
Кролдруп
5
Гамберини
24
Гулан
11
Сантана
18
Монтоливо
33
Донадель
22
Льяич
7
Черчи
19
Джилардино
23
Диаките
2
Стендардо
2
Стендардо
23
Диаките
15
Гонсалес
10
Эрнанес
10
Эрнанес
15
Гонсалес
10
Флоккари
10
Скулли
10
Скулли
10
Флоккари
33
Донадель
85
Бехрами
85
Бехрами
33
Донадель
22
Льяич
10
Д'Агостино
10
Д'Агостино
22
Льяич
7
Черчи
15
Бабакар
15
Бабакар
7
Черчи
Остались в запасе
Лацио
Фиорентина
46
Томмазо Берни
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
27
Матузалем
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
27
Матузалем
ЦП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Лацио - Фиорентина
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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