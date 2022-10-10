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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Лацио
Фиорентина - Лацио: обзор матча 10 октября 2022
Фиорентина
10.10.2022, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 4
Завершен
Лацио
11'
М. Весино
25'
М. Дзакканьи
85'
Л. Альберто
90+1'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Лацио
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
85'
ГОЛ! 0:3!
Л. Альберто
Пас отдал
Ч. Иммобиле
79'
Замена
Педро
️️️️
Ф. Андерсон
79'
Замена
М. Кансельери
️️️️
М. Дзакканьи
78'
Желтая карточка
М. Лаццари
72'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
А. Марушич
Замена
Р. Сапонара
️️️️
К. Куаме
72'
Замена
Ю. Мале
️️️️
Д. Бонавентура
72'
Желтая карточка
Додо
70'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
68'
62'
Замена
Л. Альберто
️️️️
М. Антонио
Замена
Н. Миленкович
️️️️
Игор
59'
Замена
А. Барак
️️️️
С. Амрабат
59'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Н. Иконе
46'
Желтая карточка
Игор
27'
25'
ГОЛ! 0:2!
М. Дзакканьи
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
Желтая карточка
С. Амрабат
24'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Весино
Пас отдал
М. Дзакканьи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фиорентина
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
14
Юссеф Мале
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
15
Лука Ромеро
АП
9
Педро
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
4-1-2-1-2
1
Террачиано
3
Бираги
28
Мартинес
44
Игор
17
Додо
8
Мандрагора
4
Амрабат
7
Бонавентура
93
Иконе
9
Йович
8
Куаме
4-3-2-1
49
Проведель
29
Лаццари
4
Патрик
26
Романьоли
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
15
Весино
8
Антонио
10
Дзакканьи
7
Андерсон
9
Иммобиле
44
Игор
31
Миленкович
31
Миленкович
44
Игор
7
Бонавентура
14
Мале
14
Мале
7
Бонавентура
4
Амрабат
72
Барак
72
Барак
4
Амрабат
8
Куаме
17
Сапонара
17
Сапонара
8
Куаме
93
Иконе
31
Гонсалес
31
Гонсалес
93
Иконе
77
Марушич
4
Хюсай
4
Хюсай
77
Марушич
8
Антонио
18
Альберто
18
Альберто
8
Антонио
7
Андерсон
9
Педро
9
Педро
7
Андерсон
10
Дзакканьи
22
Кансельери
22
Кансельери
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Фиорентина
Лацио
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Фиорентина - Лацио
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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