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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Фиорентина
Лацио - Фиорентина: обзор матча 10 марта 2013
Лацио
10.03.2013, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 2
Завершен
Фиорентина
20'
С. Йоветич
49'
А. Льяич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Фиорентина
89'
Желтая карточка
Ромуло
88'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Б. Валеро
86'
Замена
Ромуло
️️️️
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Л. Цана
75'
Желтая карточка
А. Гонсалес
69'
Замена
С. Маури
️️️️
К. Ледесма
69'
67'
Замена
К. Льяма
️️️️
А. Льяич
Желтая карточка
А. Диас
64'
Замена
О. Онази
️️️️
Эрнанес
57'
Желтая карточка
Эрнанес
51'
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Льяич
Замена
Л. Козак
️️️️
Эдерсон
46'
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Йоветич
Пас отдал
А. Льяич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
(К)
ОП
10
Эрнанес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Эдерсон
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
21
Мануэль Паскуаль
(К)
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ПЗ
6
Борха Валеро
ЛП
7
Давид Писарро
ОП
22
Адем Льяич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
18
Лука Тони
ЦФ
4-1-4-1
22
Маркетти
26
Раду
3
Андре Диас
27
Цана
25
Перейринья
24
Ледесма
19
Лулич
10
Эрнанес
15
Гонсалес
10
Эдерсон
10
Флоккари
4-1-3-1-1
2
Вивиано
4
Томович
2
Гонсало
15
Савич
21
Паскуаль
7
Писарро
8
Мильяччо
7
Куадрадо
6
Валеро
22
Льяич
9
Йоветич
24
Ледесма
6
Маури
6
Маури
24
Ледесма
10
Эрнанес
12
Онази
12
Онази
10
Эрнанес
10
Эдерсон
18
Козак
18
Козак
10
Эдерсон
22
Льяич
19
Льяма
19
Льяма
22
Льяич
6
Валеро
22
Сиссоко
22
Сиссоко
6
Валеро
7
Куадрадо
49
Ромуло
49
Ромуло
7
Куадрадо
Остались в запасе
Лацио
Фиорентина
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
28
Луи Саа
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Лацио - Фиорентина
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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