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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Фиорентина
Лацио - Фиорентина: обзор матча 09 марта 2015
Лацио
09.03.2015, понедельник, 21:00
Италия. Серия А, 26 тур
4 : 0
Завершен
Фиорентина
7'
Л. Билья
66'
А. Кандрева (П)
73'
М. Клозе
83'
М. Клозе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Фиорентина
ГОЛ! 4:0!
М. Клозе
83'
Замена
О. Онази
️️️️
С. Маури
79'
75'
Замена
Хоакин
️️️️
М. Бадель
Замена
Б. Кейта
️️️️
А. Кандрева
74'
ГОЛ! 3:0!
М. Клозе
73'
Желтая карточка
А. Кандрева
67'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Кандрева
66'
64'
Желтая карточка
Я. Куртич
56'
Замена
А. Джилардино
️️️️
Й. Иличич
Замена
Д. Новаретти
️️️️
Маурисио
50'
Желтая карточка
Маурисио
49'
46'
Замена
Д. Писарро
️️️️
А. Диаманти
27'
Желтая карточка
Х. Мария Басанта
ГОЛ! 1:0!
Л. Билья
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
8
Душан Баста
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ОП
32
Данило Катальди
ОП
6
Стефано Маури
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Ненад Томович
ПЗ
47
Милан Бадель
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
23
Алессандро Диаманти
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
10
Андреа Лаццари
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
4-2-2-1-1
22
Маркетти
26
Раду
6
де Врей
33
Маурисио
8
Баста
6
Билья
32
Катальди
6
Маури
87
Кандрева
7
Андерсон
11
Клозе
4-1-2-2-1
33
Нето
4
Томович
15
Савич
15
Басанта
21
Паскуаль
47
Бадель
27
Куртич
14
Фернандес
10
Салах
23
Диаманти
72
Иличич
33
Маурисио
6
Новаретти
6
Новаретти
33
Маурисио
6
Маури
12
Онази
12
Онази
6
Маури
87
Кандрева
17
Кейта
17
Кейта
87
Кандрева
23
Диаманти
7
Писарро
7
Писарро
23
Диаманти
47
Бадель
17
Хоакин
17
Хоакин
47
Бадель
72
Иличич
19
Джилардино
19
Джилардино
72
Иличич
Остались в запасе
Лацио
Фиорентина
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
19
Лука Леццерини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
10
Андреа Лаццари
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
10
Андреа Лаццари
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Лацио - Фиорентина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Олимпико
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