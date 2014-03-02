Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Лацио
Фиорентина - Лацио: обзор матча 02 марта 2014
Фиорентина
02.03.2014, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
5'
Л. Цана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Лацио
90'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Б. Переа
Желтая карточка
М. Паскуаль
80'
Замена
Р. Вольски
️️️️
А. Матри
73'
63'
Замена
Д. Новаретти
️️️️
А. Конко
Желтая карточка
Н. Томович
61'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Амброзини
57'
Замена
Андерсон
️️️️
Хоакин
57'
46'
Замена
О. Онази
️️️️
К. Ледесма
36'
Желтая карточка
С. Лулич
13'
Желтая карточка
М. Сиани
8'
Желтая карточка
Ф. Маркетти
Желтая карточка
М. Амброзини
8'
5'
ГОЛ! 0:1!
Л. Цана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Хоакин
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
10
Рафал Вольски
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Ридер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-4-1-1
33
Нето
21
Паскуаль
15
Савич
4
Томович
2
Гонсало
14
Фернандес
90
Амброзини
20
Аквилани
7
Куадрадо
17
Хоакин
21
Матри
4-5-1
22
Маркетти
25
Конко
26
Раду
27
Цана
13
Сиани
87
Кандрева
15
Гонсалес
24
Ледесма
6
Билья
19
Лулич
34
Переа
21
Матри
10
Вольски
10
Вольски
21
Матри
17
Хоакин
28
Андерсон
28
Андерсон
17
Хоакин
90
Амброзини
27
Гомес
27
Гомес
90
Амброзини
25
Конко
6
Новаретти
6
Новаретти
25
Конко
24
Ледесма
12
Онази
12
Онази
24
Ледесма
34
Переа
17
Кейта
17
Кейта
34
Переа
Остались в запасе
Фиорентина
Лацио
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Ридер
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
5
Гаэль Какута
АП
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Ридер
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
5
Гаэль Какута
АП
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Фиорентина - Лацио
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Лацио
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+