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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Лацио
Фиорентина - Лацио: обзор матча 28 октября 2012
Фиорентина
28.10.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
45+1'
А. Льяич
90'
Л. Тони
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Лацио
ГОЛ! 2:0!
Л. Тони
Пас отдал
А. Аквилани
90'
88'
Замена
Л. Козак
️️️️
А. Кандрева
Замена
А. Аквилани
️️️️
Х. Куадрадо
85'
82'
Красная карточка
Эрнанес
78'
Замена
Т. Рокки
️️️️
А. Гонсалес
78'
Замена
К. Брокки
️️️️
С. Маури
75'
Вторая желтая
К. Ледесма
Замена
Л. Тони
️️️️
А. Льяич
68'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
М. Фернандес
62'
Желтая карточка
Р. Оливера
57'
Желтая карточка
Гонсало
52'
ГОЛ! 1:0!
А. Льяич
Пас отдал
С. Йоветич
45'
+1
38'
Желтая карточка
А. Диас
34'
Желтая карточка
С. Лулич
Желтая карточка
Н. Томович
31'
Пенальти не реализован!
М. Фернандес
27'
26'
Желтая карточка
А. Конко
12'
Желтая карточка
К. Ледесма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
(К)
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
19
Сенад Лулич
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
(К)
ЛВ
24
Кристиан Ледесма
ОП
15
Альваро Гонсалес
ОП
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
49
Ромуло
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
3-5-1-1
2
Вивиано
15
Савич
4
Томович
2
Гонсало
21
Паскуаль
14
Фернандес
6
Валеро
83
Оливера
7
Куадрадо
22
Льяич
9
Йоветич
4-2-2-1-1
1
Биццарри
25
Конко
20
Бьява
3
Андре Диас
19
Лулич
24
Ледесма
15
Гонсалес
87
Кандрева
10
Эрнанес
6
Маури
11
Клозе
7
Куадрадо
20
Аквилани
20
Аквилани
7
Куадрадо
14
Фернандес
8
Мильяччо
8
Мильяччо
14
Фернандес
22
Льяич
18
Тони
18
Тони
22
Льяич
6
Маури
32
Брокки
32
Брокки
6
Маури
87
Кандрева
18
Козак
18
Козак
87
Кандрева
15
Гонсалес
18
Рокки
18
Рокки
15
Гонсалес
Остались в запасе
Фиорентина
Лацио
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
49
Ромуло
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Томас Стракоша
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
49
Ромуло
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Фиорентина - Лацио
3
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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