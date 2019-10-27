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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Лацио
Фиорентина - Лацио: обзор матча 27 октября 2019
Фиорентина
27.10.2019, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
28'
Ф. Кьеза
22'
Х. Корреа
89'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Лацио
Вторая желтая
Л. Раньери
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
М. Пароло
Желтая карточка
Г. Пеццелла
90'
+2
89'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Д. Лукаку
Желтая карточка
Э. Пульгар
73'
Желтая карточка
Г. Кастровилли
68'
45'
+2
Желтая карточка
С. Лулич
43'
Желтая карточка
Л. Альберто
Желтая карточка
Л. Раньери
41'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кьеза
Пас отдал
Ф. Рибери
28'
22'
ГОЛ! 0:1!
Х. Корреа
Пас отдал
Ч. Иммобиле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
28
Душан Влахович
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
24
Джони
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-3-3-1
1
Дронговски
2
Пеццелла
4
Касерес
31
Миленкович
29
Дальберт
5
Пульгар
14
Лирола
7
Рибери
8
Кастровилли
47
Бадель
14
Кьеза
4-3-1-2
1
Стракоша
29
Лаццари
15
Ачерби
4
Патрик
26
Раду
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
Остались в запасе
Фиорентина
Лацио
20
Лука Раньери
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
28
Душан Влахович
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
24
Джони
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
20
Лука Раньери
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
28
Душан Влахович
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Фиорентина - Лацио
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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