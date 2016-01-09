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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Лацио
Фиорентина - Лацио: обзор матча 09 января 2016
Фиорентина
09.01.2016, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 3
Завершен
Лацио
90+3'
Ф. Ронкалья
45+1'
Б. Кейта
90+2'
С. Милинкович-Савич
90+6'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Лацио
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
Ф. Андерсон
Пас отдал
А. Кандрева
Желтая карточка
М. Паскуаль
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Ф. Ронкалья
Пас отдал
Й. Иличич
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
С. Милинкович-Савич
87'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Б. Кейта
76'
Замена
Э. Брафхайд
️️️️
Ш. Раду
Замена
Д. Росси
️️️️
М. Фернандес
74'
74'
Желтая карточка
А. Конко
69'
Желтая карточка
У. Худт
64'
Замена
А. Матри
️️️️
Ф. Джорджевич
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Бадель
59'
Замена
М. Паскуаль
️️️️
Я. Блащиковски
54'
48'
Желтая карточка
М. Пароло
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Б. Кейта
Пас отдал
Ф. Джорджевич
Желтая карточка
Б. Валеро
42'
23'
Желтая карточка
Маурисио
Желтая карточка
Гонсало
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
16
Рикардо Багадур
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
25
Хоан Верду
АП
28
Джейми Баез
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
71
Фране Прце
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-5-1
16
Тэтэрушану
3
Алонсо
2
Гонсало
13
Астори
14
Ронкалья
14
Фернандес
6
Валеро
47
Бадель
15
Весино
16
Блащиковски
9
Калинич
4-4-2
1
Бериша
25
Конко
33
Маурисио
26
Раду
29
Худт
87
Кандрева
16
Пароло
6
Билья
20
Милинкович-Савич
20
Джорджевич
17
Кейта
16
Блащиковски
21
Паскуаль
21
Паскуаль
16
Блащиковски
14
Фернандес
25
Росси
25
Росси
14
Фернандес
47
Бадель
72
Иличич
72
Иличич
47
Бадель
17
Кейта
7
Андерсон
7
Андерсон
17
Кейта
26
Раду
28
Брафхайд
28
Брафхайд
26
Раду
20
Джорджевич
21
Матри
21
Матри
20
Джорджевич
Остались в запасе
Фиорентина
Лацио
12
Жилберто
ПЗ
16
Рикардо Багадур
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
4
Марио Суарес
ЦЗ
28
Джейми Баез
ЦФ
55
Луиджи Сепе
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
25
Хоан Верду
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
71
Фране Прце
ЦЗ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
12
Жилберто
ПЗ
16
Рикардо Багадур
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
4
Марио Суарес
ЦЗ
28
Джейми Баез
ЦФ
55
Луиджи Сепе
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
25
Хоан Верду
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
71
Фране Прце
ЦЗ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Фиорентина - Лацио
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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