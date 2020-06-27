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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Фиорентина
Лацио - Фиорентина: обзор матча 27 июня 2020
Лацио
27.06.2020, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
67'
Ч. Иммобиле (П)
83'
Л. Альберто
25'
Ф. Рибери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Фиорентина
90'
+5
Красная карточка
Д. Влахович
Замена
Д. Андерсон
️️️️
Л. Альберто
90'
+1
84'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
М. Бадель
84'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Ф. Рибери
ГОЛ! 2:1!
Л. Альберто
83'
Замена
А. Марушич
️️️️
М. Лаццари
81'
Замена
Д. Лукаку
️️️️
Джони
81'
Желтая карточка
Ш. Раду
79'
74'
Замена
Л. Венути
️️️️
Ф. Чеккерини
Замена
Х. Корреа
️️️️
Ф. Кайседо
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ч. Иммобиле
67'
63'
Замена
Д. Влахович
️️️️
П. Кутроне
Желтая карточка
Джони
55'
46'
Замена
Игор
️️️️
Дальберт
Замена
Ш. Раду
️️️️
Баштуш
46'
Желтая карточка
Баштуш
45'
32'
Желтая карточка
Н. Миленкович
25'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Рибери
Пас отдал
Дальберт
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
24'
Желтая карточка
М. Пароло
7'
5'
Желтая карточка
Дальберт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
24
Джони
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
49
Жорже Силва
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
52
Лука Фальбо
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Фиорентина
44
Игор
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
16
Ники Белоко
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
4-2-2-2
1
Стракоша
15
Ачерби
15
Баштуш
4
Патрик
29
Лаццари
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
24
Джони
18
Альберто
10
Кайседо
9
Иммобиле
3-2-4-1
1
Дронговски
31
Миленкович
2
Пеццелла
11
Чеккерини
14
Лирола
29
Дальберт
18
Геззаль
8
Кастровилли
47
Бадель
7
Рибери
10
Кутроне
18
Альберто
33
Андерсон
33
Андерсон
18
Альберто
15
Баштуш
26
Раду
26
Раду
15
Баштуш
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
24
Джони
94
Лукаку
94
Лукаку
24
Джони
10
Кайседо
32
Корреа
32
Корреа
10
Кайседо
29
Дальберт
44
Игор
44
Игор
29
Дальберт
11
Чеккерини
5
Венути
5
Венути
11
Чеккерини
47
Бадель
5
Пульгар
5
Пульгар
47
Бадель
10
Кутроне
28
Влахович
28
Влахович
10
Кутроне
7
Рибери
23
Соттиль
23
Соттиль
7
Рибери
Остались в запасе
Лацио
Фиорентина
52
Лука Фальбо
ЦЗ
28
Андре Андерсон
ВР
49
Жорже Силва
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
71
Алекса Терзич
ЛЗ
7
Кевин Агудело
ПВ
16
Ники Белоко
ЦП
1
Пьетро Террачиано
ВР
32
Альфред Дункан
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
52
Лука Фальбо
ЦЗ
28
Андре Андерсон
ВР
49
Жорже Силва
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
Остались в запасе
71
Алекса Терзич
ЛЗ
7
Кевин Агудело
ПВ
16
Ники Белоко
ЦП
1
Пьетро Террачиано
ВР
32
Альфред Дункан
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Лацио - Фиорентина
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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