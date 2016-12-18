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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Фиорентина
Лацио - Фиорентина: обзор матча 18 декабря 2016
Лацио
18.12.2016, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
3 : 1
Завершен
Фиорентина
23'
Б. Кейта
45+4'
Л. Билья (П)
90'
Ш. Раду
64'
М. Сарате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Фиорентина
ГОЛ! 3:1!
Ш. Раду
Пас отдал
Ч. Иммобиле
90'
Замена
А. Мургиа
️️️️
Д. Катальди
85'
83'
Желтая карточка
К. Санчес
80'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
К. Тельо
77'
Желтая карточка
Д. Астори
Замена
Уоллес
️️️️
Ф. Андерсон
77'
75'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
Замена
Р. Кишна
️️️️
Б. Кейта
68'
64'
ГОЛ! 2:1!
М. Сарате
59'
Замена
М. Сарате
️️️️
Й. Иличич
Желтая карточка
Баштуш
57'
49'
Желтая карточка
М. Оливера
48'
Пенальти не реализован!
Й. Иличич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Билья
45'
+4
45'
Замена
С. Кристофоро
️️️️
Н. Томович
26'
Желтая карточка
Н. Томович
ГОЛ! 1:0!
Б. Кейта
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
6
Лукас Билья
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЛП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
4
Патрик
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
9
Алессандро Росси
ЦФ
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
6
Кевин Дикс
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
27
Фабио Майстро
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
26
Джош Перес
ЦФ
3-3-2-2
22
Маркетти
6
де Врей
26
Раду
15
Баштуш
19
Лулич
32
Катальди
20
Милинкович-Савич
7
Андерсон
6
Билья
17
Кейта
9
Иммобиле
3-3-2-2
16
Тэтэрушану
87
Де Майо
13
Астори
4
Томович
15
Весино
15
Санчес
15
Оливера
10
Бернардески
37
Тельо
72
Иличич
9
Калинич
32
Катальди
11
Мургиа
11
Мургиа
32
Катальди
7
Андерсон
13
Уоллес
13
Уоллес
7
Андерсон
17
Кейта
35
Кишна
35
Кишна
17
Кейта
37
Тельо
14
Кьеза
14
Кьеза
37
Тельо
4
Томович
41
Кристофоро
41
Кристофоро
4
Томович
72
Иличич
9
Сарате
9
Сарате
72
Иличич
Остались в запасе
Лацио
Фиорентина
1
Томас Стракоша
ВР
25
Иван Варгич
ВР
4
Патрик
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
6
Кевин Дикс
ПЗ
27
Фабио Майстро
ЦП
19
Лука Леццерини
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Хума Бабакар
ЦФ
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
25
Иван Варгич
ВР
4
Патрик
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Алессандро Росси
ЦФ
Остались в запасе
6
Кевин Дикс
ПЗ
27
Фабио Майстро
ЦП
19
Лука Леццерини
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Хума Бабакар
ЦФ
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Лацио - Фиорентина
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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