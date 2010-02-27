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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Фиорентина
Лацио - Фиорентина: обзор матча 27 февраля 2010
Лацио
27.02.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
6'
С. Сивилья
90+2'
Кейррисон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Фиорентина
+3
Желтая карточка
П. Кролдруп
+2
ГОЛ! 1:1!
Кейррисон
Пас отдал
С. Йоветич
Желтая карточка
К. Дзанетти
Желтая карточка
Фелипе
Замена
Д. Бьява
️️️️
С. Сивилья
Замена
Ф. Фирмани
️️️️
К. Брокки
Замена
К. Дзанетти
️️️️
М. Донадель
Желтая карточка
С. Сивилья
Замена
Т. Хитцльшпергер
️️️️
С. Маури
Замена
Х. Бабакар
️️️️
М. Болатти
Желтая карточка
Кейррисон
Желтая карточка
К. Ледесма
ГОЛ! 1:0!
С. Сивилья
Пас отдал
Т. Рокки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
27
Матузалем
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
18
Томмазо Рокки
(К)
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
23
Марио Болатти
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Лацио
40
Энтони Яннарилли
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
45
Федерико Карраро
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Кейррисон
ЦФ
4-4-2
46
Берни
11
Коларов
13
Сивилья
2
Стендардо
2
Лихтштайнер
6
Маури
32
Брокки
27
Матузалем
24
Ледесма
18
Рокки
10
Флоккари
4-4-1
1
Фрей
29
Де Сильвестри
27
Фелипе
3
Кролдруп
18
Гобби
32
Маркьонни
18
Монтоливо
23
Болатти
33
Донадель
9
Йоветич
13
Сивилья
20
Бьява
20
Бьява
13
Сивилья
32
Брокки
4
Фирмани
4
Фирмани
32
Брокки
6
Маури
0
Хитцльшпергер
0
Хитцльшпергер
6
Маури
33
Донадель
14
Дзанетти
14
Дзанетти
33
Донадель
23
Болатти
15
Бабакар
15
Бабакар
23
Болатти
9
Кейррисон
9
Кейррисон
Остались в запасе
Лацио
Фиорентина
40
Энтони Яннарилли
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
45
Федерико Карраро
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
40
Энтони Яннарилли
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Остались в запасе
45
Федерико Карраро
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Лацио - Фиорентина
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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