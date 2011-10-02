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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Лацио
Фиорентина - Лацио: обзор матча 02 октября 2011
Фиорентина
02.10.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
8'
А. Черчи
28'
Эрнанес
83'
М. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Лацио
Желтая карточка
В. Бехрами
ГОЛ! 1:2!
М. Клозе
Замена
Х. Харджа
️️️️
А. Лаццари
Замена
Матузалем
️️️️
Д. Сиссе
Замена
Д. Скулли
️️️️
Ш. Раду
Замена
С. Лулич
️️️️
А. Гонсалес
Замена
С. Силва
️️️️
Х. Варгас
Желтая карточка
Ч. Натали
ГОЛ! 1:1!
Эрнанес
Пас отдал
М. Клозе
Желтая карточка
А. Диас
Желтая карточка
А. Лаццари
17'
ГОЛ! 1:0!
А. Черчи
Пас отдал
С. Йоветич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Фиорентина
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
49
Ромуло
ЦП
19
Сантьяго Силва
АП
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
27
Матузалем
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
4-4-2
1
Боруц
21
Паскуаль
14
Натали
5
Гамберини
29
Де Сильвестри
11
Варгас
10
Лаццари
85
Бехрами
18
Монтоливо
7
Черчи
9
Йоветич
4-4-2
22
Маркетти
25
Конко
3
Андре Диас
26
Раду
18
Станкявичус
32
Брокки
10
Эрнанес
24
Ледесма
15
Гонсалес
12
Сиссе
11
Клозе
10
Лаццари
13
Харджа
13
Харджа
10
Лаццари
11
Варгас
19
Силва
19
Силва
11
Варгас
15
Гонсалес
19
Лулич
19
Лулич
15
Гонсалес
12
Сиссе
27
Матузалем
27
Матузалем
12
Сиссе
26
Раду
10
Скулли
10
Скулли
26
Раду
Остались в запасе
Фиорентина
Лацио
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
49
Ромуло
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
1
Альбано Биццарри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
49
Ромуло
ЦП
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Фиорентина - Лацио
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 16:55 (прямая) 10:10 (вторник, 4 октября)
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