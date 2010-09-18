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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Лацио
Фиорентина - Лацио: обзор матча 18 сентября 2010
Фиорентина
18.09.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
19'
А. Льяич (П)
32'
К. Ледесма
67'
Л. Козак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Лацио
Замена
А. Гонсалес
️️️️
С. Маури
Замена
Х. Бабакар
️️️️
А. Льяич
ГОЛ! 1:2!
Л. Козак
Пас отдал
С. Маури
Замена
Л. Козак
️️️️
Т. Рокки
Замена
М. Маркьонни
️️️️
А. Черчи
Замена
К. Брокки
️️️️
М. Брешиано
Желтая карточка
Ш. Раду
ГОЛ! 1:1!
К. Ледесма
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Льяич
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Кристиано Дзанетти
ЛП
11
Хуан Варгас
АП
7
Алессио Черчи
АП
22
Адем Льяич
АП
18
Риккардо Монтоливо
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
27
Матузалем
ПП
6
Стефано Маури
ЛФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
10
Эрнанес
РФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
4-2-3-1
1
Фрей
21
Паскуаль
3
Кролдруп
5
Гамберини
29
Де Сильвестри
14
Дзанетти
18
Монтоливо
11
Варгас
22
Льяич
7
Черчи
19
Джилардино
4-3-3
16
Муслера
2
Лихтштайнер
3
Андре Диас
20
Бьява
26
Раду
27
Матузалем
24
Ледесма
23
Брешиано
10
Эрнанес
18
Рокки
6
Маури
7
Черчи
32
Маркьонни
32
Маркьонни
7
Черчи
22
Льяич
15
Бабакар
15
Бабакар
22
Льяич
23
Брешиано
32
Брокки
32
Брокки
23
Брешиано
6
Маури
15
Гонсалес
15
Гонсалес
6
Маури
18
Рокки
18
Козак
18
Козак
18
Рокки
Остались в запасе
Фиорентина
Лацио
1
Артур Боруц
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Фиорентина - Лацио
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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