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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Лацио
Фиорентина - Лацио: обзор матча 10 марта 2019
Фиорентина
10.03.2019, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
61'
Л. Муриэль
23'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Лацио
Желтая карточка
Д. Симеоне
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
К. Миральяс
61'
52'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Ж. Верету
45'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
42'
23'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Х. Корреа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
49
Ромуло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Террачиано
31
Миленкович
11
Чеккерини
2
Пеццелла
3
Бираги
6
Фернандес
17
Верету
24
Бенасси
8
Жерсон
14
Кьеза
10
Муриэль
4-3-1-2
1
Стракоша
77
Марушич
15
Ачерби
26
Раду
4
Патрик
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
19
Лулич
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
Остались в запасе
Фиорентина
Лацио
40
Альбан Лафон
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
49
Ромуло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
40
Альбан Лафон
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
49
Ромуло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Фиорентина - Лацио
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
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