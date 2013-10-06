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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Фиорентина
Лацио - Фиорентина: обзор матча 06 октября 2013
Лацио
06.10.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Фиорентина
90'
+4
Желтая карточка
М. Паскуаль
Замена
Эдерсон
️️️️
Эрнанес
87'
83'
Замена
А. Яковенко
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
А. Гонсалес
️️️️
О. Онази
82'
73'
Замена
Ридер
️️️️
Д. Писарро
Желтая карточка
Эрнанес
63'
62'
Замена
Х. Варгас
️️️️
Д. Росси
Желтая карточка
Л. Цана
60'
Замена
С. Флоккари
️️️️
Ф. Андерсон
59'
53'
Желтая карточка
Д. Росси
Желтая карточка
М. Сиани
47'
42'
Желтая карточка
Н. Томович
34'
Желтая карточка
М. Амброзини
Желтая карточка
Б. Переа
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Фиорентина
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
17
Хоакин
ПВ
10
Ридер
ЦФ
3-5-1-1
22
Маркетти
13
Сиани
39
Каванда
27
Цана
19
Лулич
12
Онази
6
Билья
10
Эрнанес
87
Кандрева
7
Андерсон
34
Переа
4-5-1
33
Нето
2
Гонсало
4
Томович
15
Савич
21
Паскуаль
7
Куадрадо
6
Валеро
20
Аквилани
7
Писарро
90
Амброзини
25
Росси
10
Эрнанес
10
Эдерсон
10
Эдерсон
10
Эрнанес
12
Онази
15
Гонсалес
15
Гонсалес
12
Онази
7
Андерсон
10
Флоккари
10
Флоккари
7
Андерсон
25
Росси
11
Варгас
11
Варгас
25
Росси
7
Куадрадо
7
Яковенко
7
Яковенко
7
Куадрадо
7
Писарро
10
Ридер
10
Ридер
7
Писарро
Остались в запасе
Лацио
Фиорентина
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Лацио - Фиорентина
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт" 22:40 (прямая)
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