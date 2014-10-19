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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Лацио
Фиорентина - Лацио: обзор матча 19 октября 2014
Фиорентина
19.10.2014, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
35'
Ф. Джорджевич
90+2'
С. Лулич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Лацио
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
С. Лулич
Пас отдал
А. Кандрева
90'
Замена
М. Клозе
️️️️
Ф. Джорджевич
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
А. Аквилани
78'
71'
Желтая карточка
Ш. Раду
68'
Замена
Д. Новаретти
️️️️
М. Сиани
Замена
Й. Иличич
️️️️
Х. Бабакар
68'
58'
Замена
О. Онази
️️️️
С. Маури
54'
Желтая карточка
Ф. Маркетти
Замена
Б. Валеро
️️️️
Я. Куртич
46'
45'
+1
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
37'
Желтая карточка
М. Пароло
35'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Джорджевич
Пас отдал
А. Кандрева
31'
Желтая карточка
Ф. Джорджевич
Желтая карточка
Д. Писарро
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
17
Хоакин
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-5-1
33
Нето
3
Алонсо
4
Томович
15
Савич
2
Гонсало
14
Фернандес
7
Писарро
27
Куртич
20
Аквилани
7
Куадрадо
15
Бабакар
4-5-1
22
Маркетти
13
Сиани
39
Каванда
6
де Врей
26
Раду
87
Кандрева
19
Лулич
6
Билья
16
Пароло
6
Маури
20
Джорджевич
27
Куртич
6
Валеро
6
Валеро
27
Куртич
20
Аквилани
10
Бернардески
10
Бернардески
20
Аквилани
15
Бабакар
72
Иличич
72
Иличич
15
Бабакар
13
Сиани
6
Новаретти
6
Новаретти
13
Сиани
6
Маури
12
Онази
12
Онази
6
Маури
20
Джорджевич
11
Клозе
11
Клозе
20
Джорджевич
Остались в запасе
Фиорентина
Лацио
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
17
Хоакин
ПВ
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Фиорентина - Лацио
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Артемио Франки
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