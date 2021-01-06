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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Фиорентина
Лацио - Фиорентина: обзор матча 06 января 2021
Лацио
06.01.2021, среда, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
6'
Ф. Кайседо
75'
Ч. Иммобиле
88'
Д. Влахович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Фиорентина
Замена
В. Мурики
️️️️
Ч. Иммобиле
89'
88'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Влахович
Желтая карточка
У. Худт
87'
82'
Желтая карточка
Г. Кастровилли
Замена
Д. Катальди
️️️️
Г. Эскаланте
77'
Замена
Ш. Раду
️️️️
М. Лаццари
77'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Иммобиле
75'
74'
Замена
П. Лирола
️️️️
Л. Мартинес
74'
Замена
К. Куаме
️️️️
Д. Бонавентура
60'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Л. Венути
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Ф. Кайседо
58'
Замена
Патрик
️️️️
Л. Фелипе
46'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
45'
Желтая карточка
Л. Фелипе
43'
38'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Ф. Рибери
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайседо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
44
Игор
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
54
Дамиано Франко
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
5
Димо Крастев
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Стракоша
5
Фелипе
29
Худт
15
Ачерби
29
Лаццари
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
8
Эскаланте
18
Альберто
10
Кайседо
9
Иммобиле
4-4-1
1
Дронговски
28
Мартинес
2
Пеццелла
5
Венути
3
Бираги
4
Амрабат
8
Кастровилли
7
Бонавентура
7
Рибери
28
Влахович
5
Фелипе
4
Патрик
4
Патрик
5
Фелипе
29
Лаццари
26
Раду
26
Раду
29
Лаццари
10
Кайседо
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
10
Кайседо
8
Эскаланте
32
Катальди
32
Катальди
8
Эскаланте
9
Иммобиле
19
Мурики
19
Мурики
9
Иммобиле
28
Мартинес
14
Лирола
14
Лирола
28
Мартинес
7
Рибери
9
Эйссерик
9
Эйссерик
7
Рибери
7
Бонавентура
8
Куаме
8
Куаме
7
Бонавентура
5
Венути
7
Кальехон
7
Кальехон
5
Венути
Остались в запасе
Лацио
Фиорентина
55
Алессио Фурланетто
ВР
33
Джаван Андерсон
ПЗ
54
Дамиано Франко
ЦЗ
25
Пепе Рейна
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
5
Димо Крастев
ЦП
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
33
Джаван Андерсон
ПЗ
54
Дамиано Франко
ЦЗ
25
Пепе Рейна
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Остались в запасе
5
Димо Крастев
ЦП
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Лацио - Фиорентина
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
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