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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Фиорентина
Лацио - Фиорентина: обзор матча 27 октября 2021
Лацио
27.10.2021, среда, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
52'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Фиорентина
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Катальди
84'
Замена
Р. Моро
️️️️
Педро
84'
83'
Замена
М. Бенасси
️️️️
А. Дункан
83'
Замена
А. Терзич
️️️️
К. Бираги
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
81'
Замена
Т. Башич
️️️️
С. Милинкович-Савич
79'
Желтая карточка
Л. Альберто
78'
Замена
Патрик
️️️️
Л. Фелипе
77'
72'
Замена
А. Одриосола
️️️️
Л. Венути
71'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Х. Кальехон
68'
Желтая карточка
А. Дункан
57'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Г. Кастровилли
Желтая карточка
Д. Катальди
56'
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
52'
47'
Желтая карточка
К. Бираги
24'
Желтая карточка
Г. Кастровилли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
4-2-3-1
25
Рейна
29
Лаццари
15
Ачерби
5
Фелипе
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
7
Андерсон
18
Альберто
9
Педро
9
Иммобиле
4-1-2-1-2
1
Террачиано
5
Венути
31
Миленкович
28
Мартинес
3
Бираги
34
Торрейра
32
Дункан
8
Кастровилли
23
Соттиль
28
Влахович
7
Кальехон
5
Фелипе
4
Патрик
4
Патрик
5
Фелипе
32
Катальди
6
Лейва
6
Лейва
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
19
Башич
19
Башич
22
Милинкович-Савич
9
Педро
18
Моро
18
Моро
9
Педро
3
Бираги
3
Терзич
3
Терзич
3
Бираги
5
Венути
20
Одриосола
20
Одриосола
5
Венути
32
Дункан
24
Бенасси
24
Бенасси
32
Дункан
8
Кастровилли
7
Бонавентура
7
Бонавентура
8
Кастровилли
7
Кальехон
17
Сапонара
17
Сапонара
7
Кальехон
Остались в запасе
Лацио
Фиорентина
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
21
Антонио Розати
ВР
44
Игор
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
44
Игор
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Лацио - Фиорентина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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