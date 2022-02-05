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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Лацио
Фиорентина - Лацио: обзор матча 05 февраля 2022
Фиорентина
05.02.2022, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 3
Завершен
Лацио
52'
С. Милинкович-Савич
70'
Ч. Иммобиле
81'
К. Бираги (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Лацио
Замена
С. Амрабат
️️️️
Р. Соттиль
88'
Вторая желтая
Л. Торрейра
85'
85'
Желтая карточка
Т. Стракоша
83'
Желтая карточка
Патрик
81'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
К. Бираги
Замена
Н. Иконе
️️️️
Д. Бонавентура
76'
Замена
К. Пентек
️️️️
А. Кабрал
76'
76'
Замена
Т. Башич
️️️️
Л. Альберто
70'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Патрик
69'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
М. Лаццари
67'
Желтая карточка
М. Лаццари
59'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Педро
59'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
А. Дункан
59'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Х. Кальехон
59'
Желтая карточка
Л. Торрейра
55'
52'
ГОЛ! 0:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
М. Дзакканьи
Желтая карточка
Д. Бонавентура
50'
45'
+1
Желтая карточка
Педро
30'
Желтая карточка
Л. Лейва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
77
Жован Кабрал
ЛВ
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
22
Настасич
5
Венути
34
Торрейра
7
Бонавентура
32
Дункан
23
Соттиль
19
Кабрал
7
Кальехон
4-2-3-1
1
Стракоша
29
Лаццари
4
Патрик
5
Фелипе
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
9
Педро
18
Альберто
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
32
Дункан
8
Кастровилли
8
Кастровилли
32
Дункан
23
Соттиль
4
Амрабат
4
Амрабат
23
Соттиль
7
Кальехон
31
Гонсалес
31
Гонсалес
7
Кальехон
7
Бонавентура
93
Иконе
93
Иконе
7
Бонавентура
19
Кабрал
9
Пентек
9
Пентек
19
Кабрал
29
Лаццари
4
Хюсай
4
Хюсай
29
Лаццари
18
Альберто
19
Башич
19
Башич
18
Альберто
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
9
Педро
7
Андерсон
7
Андерсон
9
Педро
Остались в запасе
Фиорентина
Лацио
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
25
Пепе Рейна
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
15
Лука Ромеро
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
15
Лука Ромеро
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Фиорентина - Лацио
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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