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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Лацио
Фиорентина - Лацио: обзор матча 13 мая 2017
Фиорентина
13.05.2017, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 36 тур
3 : 2
Завершен
Лацио
67'
Х. Бабакар
73'
Н. Калинич
76'
К. Ломбарди (АГ)
55'
Б. Кейта
81'
А. Мургиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Лацио
90'
Желтая карточка
У. Худт
Желтая карточка
Б. Валеро
90'
81'
ГОЛ! 3:2!
А. Мургиа
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
К. Ломбарди
76'
ГОЛ! 2:1!
Н. Калинич
73'
71'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Ф. Джорджевич
71'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Б. Кейта
ГОЛ! 1:1!
Х. Бабакар
67'
Замена
К. Тельо
️️️️
Ф. Кьеза
65'
Замена
Н. Калинич
️️️️
М. Оливера
65'
Замена
К. Санчес
️️️️
С. Кристофоро
65'
64'
Желтая карточка
Ш. Раду
55'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кейта
49'
Замена
К. Ломбарди
️️️️
Д. Лукаку
Желтая карточка
Д. Астори
26'
26'
Желтая карточка
М. Пароло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЛП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
27
Фабио Майстро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
3-4-2-1
16
Тэтэрушану
87
Де Майо
13
Астори
4
Томович
15
Оливера
15
Весино
6
Валеро
41
Кристофоро
14
Кьеза
10
Бернардески
15
Бабакар
4-2-1-2
1
Стракоша
29
Худт
4
Патрик
26
Раду
15
Баштуш
16
Пароло
94
Лукаку
18
Альберто
17
Кейта
20
Джорджевич
41
Кристофоро
15
Санчес
15
Санчес
41
Кристофоро
14
Кьеза
37
Тельо
37
Тельо
14
Кьеза
15
Оливера
9
Калинич
9
Калинич
15
Оливера
20
Джорджевич
7
Андерсон
7
Андерсон
20
Джорджевич
94
Лукаку
25
Ломбарди
25
Ломбарди
94
Лукаку
17
Кейта
9
Иммобиле
9
Иммобиле
17
Кейта
Остались в запасе
Фиорентина
Лацио
27
Фабио Майстро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
22
Бартломей Дронговски
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
25
Иван Варгич
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Билья
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
27
Фабио Майстро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
22
Бартломей Дронговски
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Билья
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Фиорентина - Лацио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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