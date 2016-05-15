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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Фиорентина
Лацио - Фиорентина: обзор матча 15 мая 2016
Лацио
15.05.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 4
Завершен
Фиорентина
2'
С. Лулич
74'
М. Клозе (П)
31'
М. Весино
40'
Ф. Бернардески
45'
К. Тельо
70'
М. Весино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Фиорентина
89'
Желтая карточка
Т. Коста
84'
Замена
Н. Калинич
️️️️
К. Тельо
Замена
С. Маури
️️️️
О. Онази
84'
80'
Замена
Т. Коста
️️️️
М. Весино
ГОЛ с пенальти! 2:4!
М. Клозе
74'
70'
ГОЛ! 1:4!
М. Весино
Пас отдал
М. Фернандес
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
А. Кандрева
68'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
Д. Катальди
60'
45'
ГОЛ! 1:3!
К. Тельо
Пас отдал
Ф. Бернардески
40'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Бернардески
Пас отдал
К. Тельо
31'
ГОЛ! 1:1!
М. Весино
29'
Замена
Ф. Ронкалья
️️️️
М. Алонсо
ГОЛ! 1:0!
С. Лулич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
Фиорентина
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
3-5-2
22
Маркетти
19
Джентилетти
4
Бишевац
25
Конко
19
Лулич
32
Катальди
16
Пароло
12
Онази
87
Кандрева
11
Клозе
17
Кейта
4-3-2-1
19
Леццерини
13
Астори
2
Гонсало
4
Томович
3
Алонсо
14
Фернандес
47
Бадель
15
Весино
10
Бернардески
37
Тельо
9
Сарате
87
Кандрева
7
Андерсон
7
Андерсон
87
Кандрева
12
Онази
6
Маури
6
Маури
12
Онази
32
Катальди
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
32
Катальди
3
Алонсо
14
Ронкалья
14
Ронкалья
3
Алонсо
15
Весино
8
Коста
8
Коста
15
Весино
37
Тельо
9
Калинич
9
Калинич
37
Тельо
Остались в запасе
Лацио
Фиорентина
11
Равель Моррисон
АП
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
33
Панайотис Коне
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
33
Панайотис Коне
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Лацио - Фиорентина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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