Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Фиорентина
Лацио - Фиорентина: обзор матча 07 октября 2018
Лацио
07.10.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
37'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Фиорентина
Желтая карточка
Т. Стракоша
82'
70'
Желтая карточка
В. Уго
Желтая карточка
Х. Корреа
69'
Желтая карточка
А. Марушич
52'
45'
+3
Желтая карточка
Жерсон
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Ш. Раду
37'
35'
Желтая карточка
М. Пьяца
Желтая карточка
Ф. Кайседо
34'
Желтая карточка
С. Лулич
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
4-4-2
1
Стракоша
26
Раду
15
Ачерби
13
Уоллес
77
Марушич
19
Лулич
6
Лейва
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
9
Иммобиле
10
Кайседо
4-3-1-2
40
Лафон
14
Уго
2
Пеццелла
31
Миленкович
3
Бираги
8
Жерсон
17
Верету
24
Бенасси
14
Кьеза
18
Симеоне
7
Пьяца
Остались в запасе
Лацио
Фиорентина
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Лацио - Фиорентина
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
1 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Лацио
Фиорентина
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
15:50
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:42
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
15:50
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:42
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+