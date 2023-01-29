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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Фиорентина
Лацио - Фиорентина: обзор матча 29 января 2023
Лацио
29.01.2023, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
8'
Н. Казале
49'
Н. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Фиорентина
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
90'
+3
85'
Замена
Игор
️️️️
Л. Раньери
85'
Замена
А. Кабрал
️️️️
Л. Йович
74'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Н. Гонсалес
74'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
Д. Бонавентура
Замена
М. Лаццари
️️️️
Э. Хюсай
71'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Педро
71'
68'
Желтая карточка
С. Амрабат
67'
Желтая карточка
Р. Сапонара
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Катальди
63'
Замена
М. Весино
️️️️
Л. Альберто
63'
49'
ГОЛ! 1:1!
Н. Гонсалес
Пас отдал
Д. Бонавентура
46'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
К. Куаме
Желтая карточка
М. Дзакканьи
45'
+2
40'
Желтая карточка
К. Куаме
ГОЛ! 1:0!
Н. Казале
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
72
Антонин Барак
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
4-2-3-1
49
Проведель
77
Марушич
26
Романьоли
16
Казале
4
Хюсай
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
7
Андерсон
18
Альберто
9
Педро
10
Дзакканьи
4-2-2-2
1
Террачиано
17
Додо
20
Раньери
31
Миленкович
3
Бираги
7
Бонавентура
4
Амрабат
72
Барак
31
Гонсалес
9
Йович
8
Куаме
4
Хюсай
29
Лаццари
29
Лаццари
4
Хюсай
32
Катальди
8
Антонио
8
Антонио
32
Катальди
18
Альберто
15
Весино
15
Весино
18
Альберто
9
Педро
9
Иммобиле
9
Иммобиле
9
Педро
20
Раньери
44
Игор
44
Игор
20
Раньери
7
Бонавентура
8
Мандрагора
8
Мандрагора
7
Бонавентура
8
Куаме
17
Сапонара
17
Сапонара
8
Куаме
31
Гонсалес
93
Иконе
93
Иконе
31
Гонсалес
9
Йович
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Йович
Остались в запасе
Лацио
Фиорентина
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
31
Микеле Черофолини
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Лацио - Фиорентина
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
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