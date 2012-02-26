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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Фиорентина
Лацио - Фиорентина: обзор матча 26 февраля 2012
Лацио
26.02.2012, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
36'
М. Клозе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Фиорентина
Замена
Х. Варгас
️️️️
В. Бехрами
Замена
Л. Козак
️️️️
М. Клозе
Желтая карточка
А. Черчи
Желтая карточка
Д. Бьява
Замена
Л. Дзаури
️️️️
Х. Гарридо
Замена
А. Салифу
️️️️
Ромуло
Замена
А. Черчи
️️️️
А. Льяич
ГОЛ! 1:0!
М. Клозе
Пас отдал
Эрнанес
Замена
А. Кандрева
️️️️
С. Лулич
Травма
С. Лулич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
(К)
ОП
24
Кристиан Ледесма
ОП
10
Эрнанес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЛП
49
Ромуло
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Стеван Йоветич
(К)
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Андреа Сбрага
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
26
Энрико Дзампа
ЦП
30
Эмилиано Альфаро
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Амиду Салифу
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-2-3-1
22
Маркетти
22
Гарридо
20
Бьява
5
Скалони
23
Диаките
6
Маури
24
Ледесма
19
Лулич
10
Эрнанес
15
Гонсалес
11
Клозе
4-4-1-1
1
Боруц
29
Де Сильвестри
14
Натали
22
Настасич
21
Паскуаль
49
Ромуло
18
Монтоливо
85
Бехрами
10
Лаццари
22
Льяич
9
Йоветич
22
Гарридо
6
Дзаури
6
Дзаури
22
Гарридо
19
Лулич
87
Кандрева
87
Кандрева
19
Лулич
11
Клозе
18
Козак
18
Козак
11
Клозе
85
Бехрами
11
Варгас
11
Варгас
85
Бехрами
49
Ромуло
20
Салифу
20
Салифу
49
Ромуло
22
Льяич
7
Черчи
7
Черчи
22
Льяич
Остались в запасе
Лацио
Фиорентина
26
Энрико Дзампа
ЦП
13
Андреа Сбрага
ЦЗ
1
Альбано Биццарри
ВР
30
Эмилиано Альфаро
АП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
26
Энрико Дзампа
ЦП
13
Андреа Сбрага
ЦЗ
1
Альбано Биццарри
ВР
30
Эмилиано Альфаро
АП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Лацио - Фиорентина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:40 (прямая)
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