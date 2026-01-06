7 января в рамках 21 тура Премьер-лиги «Брентфорд» примет «Сандерленд». Соседи по таблице ведут борьбу за места в верхней половине чемпионата и подходят к очной встрече в разной игровой динамике. Хозяева делают ставку на агрессивную атаку, тогда как гости демонстрируют прагматичный стиль с акцентом на надежность обороны.

«Брентфорд»

«Брентфорд» занимает 7 место с 30 очками после 20 туров и находится в отличной форме. Команда не проигрывает в пяти матчах подряд, а в прошлом туре уверенно разобралась с «Эвертоном» на выезде. В последних пяти играх лондонцы забили 10 мячей, в среднем 2.00 за матч, подтверждая высокий атакующий потенциал. При этом оборона не всегда безупречна – 5 пропущенных голов за тот же отрезок. Домашние матчи часто проходят в высоком темпе, что создает дополнительные сложности для соперников.

«Сандерленд»

«Сандерленд» располагается строчкой ниже, имея те же 30 очков, однако текущая форма команды менее убедительна. Коллектив играет вничью в четырех матчах подряд и заметно снизил результативность: всего 3 гола за последние пять туров. При этом оборона выглядит надежно – лишь 2 пропущенных мяча за этот период и средний показатель 0.40 за игру. Гости умеют сдерживать соперников, но часто испытывают проблемы с реализацией моментов.

Факты о командах

«Брентфорд»

Не проигрывает в 5 последних матчах Премьер-лиги

Забивает в среднем 2.00 гола за последние 5 игр

Пропускает в среднем 1.00 гола за последние 5 матчей

Забивает «Сандерленду» в 5 последних очных встречах

«Сандерленд»

Играет вничью в 4 последних матчах

Забивает в среднем 0.60 гола за последние 5 игр

Пропускает в среднем 0.40 гола за последние 5 матчей

Побеждает «Брентфорд» в 3 последних очных матчах АПЛ

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Сандерленд»

Матч противопоставляет атакующий стиль хозяев и осторожную модель гостей. «Брентфорд» выглядит предпочтительнее за счет формы и домашнего фактора, однако «Сандерленд» способен навязать борьбу и затянуть игру. При этом давление со стороны хозяев и их результативность дают основания ждать забитых мячей.

