«Брентфорд» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 7 января 2026 с коэффициентом 1.82

06 января 2026 8:00
Брентфорд - Сандерленд
07 янв. 2026, среда 22:30 | Англия. Премьер-лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Победа «Брентфорда»
Сделать ставку

7 января в рамках 21 тура Премьер-лиги «Брентфорд» примет «Сандерленд». Соседи по таблице ведут борьбу за места в верхней половине чемпионата и подходят к очной встрече в разной игровой динамике. Хозяева делают ставку на агрессивную атаку, тогда как гости демонстрируют прагматичный стиль с акцентом на надежность обороны.

«Брентфорд»

«Брентфорд» занимает 7 место с 30 очками после 20 туров и находится в отличной форме. Команда не проигрывает в пяти матчах подряд, а в прошлом туре уверенно разобралась с «Эвертоном» на выезде. В последних пяти играх лондонцы забили 10 мячей, в среднем 2.00 за матч, подтверждая высокий атакующий потенциал. При этом оборона не всегда безупречна – 5 пропущенных голов за тот же отрезок. Домашние матчи часто проходят в высоком темпе, что создает дополнительные сложности для соперников.

«Сандерленд»

«Сандерленд» располагается строчкой ниже, имея те же 30 очков, однако текущая форма команды менее убедительна. Коллектив играет вничью в четырех матчах подряд и заметно снизил результативность: всего 3 гола за последние пять туров. При этом оборона выглядит надежно – лишь 2 пропущенных мяча за этот период и средний показатель 0.40 за игру. Гости умеют сдерживать соперников, но часто испытывают проблемы с реализацией моментов.

Факты о командах

«Брентфорд»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах Премьер-лиги
  • Забивает в среднем 2.00 гола за последние 5 игр
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за последние 5 матчей
  • Забивает «Сандерленду» в 5 последних очных встречах

«Сандерленд»

  • Играет вничью в 4 последних матчах
  • Забивает в среднем 0.60 гола за последние 5 игр
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за последние 5 матчей
  • Побеждает «Брентфорд» в 3 последних очных матчах АПЛ

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
9
Забитых мячей
5
2.25
В среднем за матч
1.25
3:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:0
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Брентфорд
3 : 0
07.01.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Сандерленд
2 : 1
30.08.2025
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Сандерленд
0 : 2
17.02.2018
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Брентфорд
3 : 3
21.10.2017
Сандерленд

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Сандерленд»

Матч противопоставляет атакующий стиль хозяев и осторожную модель гостей. «Брентфорд» выглядит предпочтительнее за счет формы и домашнего фактора, однако «Сандерленд» способен навязать борьбу и затянуть игру. При этом давление со стороны хозяев и их результативность дают основания ждать забитых мячей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Брентфорда» – коэффициент 1.82
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.82
Победа «Брентфорда»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Сандерленд Брентфорд
