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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Брентфорд
Сандерленд - Брентфорд: обзор матча 17 февраля 2018
Сандерленд
17.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
0 : 2
Завершен
Брентфорд
13'
К. Мокоджо
28'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Брентфорд
Желтая карточка
Э. МакГиди
74'
Желтая карточка
Э. Флетчер
65'
Желтая карточка
Б. Джонс
36'
28'
ГОЛ! 0:2!
Н. Мопе
Пас отдал
О. Уоткинс
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Мокоджо
Пас отдал
Н. Мопе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Ли Камп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
31
Алан Джадж
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
3-4-1-1
1
Камп
2
Джонс
3
Браунинг
16
О'Ши
6
Кларк-Салтер
10
Хонимэн
29
Асоро
6
Каттермол
46
МакГиди
11
Флетчер
3-4-1-2
25
Бентли
3
Дальсгаард
6
Бьелланд
15
Иган
15
Мокоджо
14
Сойерс
36
Кларк
16
МакИкран
8
Джозефзун
11
Уоткинс
11
Мопе
Остались в запасе
Сандерленд
Брентфорд
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
12
Люк Дэниэльс
ВР
31
Алан Джадж
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
31
Алан Джадж
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Сандерленд - Брентфорд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
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