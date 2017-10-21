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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Сандерленд
Брентфорд - Сандерленд: обзор матча 21 октября 2017
Брентфорд
21.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
3 : 3
Завершен
Сандерленд
8'
Н. Йеннарис
48'
Ф. Джозефзун
78'
Н. Мопе
13'
Л. Граббан
40'
Д. Бентли (АГ)
45+2'
Л. Граббан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Сандерленд
Желтая карточка
Н. Мопе
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Л. Коне
ГОЛ! 3:3!
Н. Мопе
Пас отдал
Ф. Джозефзун
78'
72'
Желтая карточка
Д. Ндонг
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
61'
52'
Желтая карточка
Л. Каттермол
ГОЛ! 2:3!
Ф. Джозефзун
48'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Л. Граббан
40'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Бентли
37'
Желтая карточка
Б. Овьедо
13'
ГОЛ! 1:1!
Л. Граббан
Пас отдал
Б. Овьедо
ГОЛ! 1:0!
Н. Йеннарис
Пас отдал
Ф. Джозефзун
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Ли Каттермол
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джеймс Воган
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
3-5-1-1
25
Бентли
6
Бьелланд
15
Иган
3
Дальсгаард
14
Сойерс
18
Вудс
23
Йеннарис
36
Кларк
26
Вибе
8
Джозефзун
11
Уоткинс
4-3-1-2
23
Стил
16
О'Ши
5
Коне
2
Джонс
16
Овьедо
6
Каттермол
22
Ндонг
10
Хонимэн
46
МакГиди
20
Уотмор
11
Граббан
Остались в запасе
Брентфорд
Сандерленд
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
20
Каллум МакМанаман
ПВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Брентфорд - Сандерленд
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
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