«Барселона» – «Атлетик»: прогноз и ставки на матч 7 января 2026 с коэффициентом 1.60

06 января 2026 9:50
Барселона - Атлетик
07 янв. 2026, среда 22:00 | Суперкубок Испании, 1/2 финала
1.60
Победа «Барселоны» с форой (–1)
В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» встретится с «Атлетиком». Формат турнира не оставляет права на ошибку, однако текущее состояние команд говорит в пользу каталонцев. «Барселона» подходит к матчу на фоне впечатляющей победной серии и практически идеальной игры в обороне, тогда как «Атлетик» испытывает сложности с результативностью и стабильностью в решающих встречах.

«Барселона»

Каталонский клуб находится в отличной форме. В восьми последних матчах «Барселона» одержала восемь побед, забивая в среднем по два мяча за игру. За последние пять встреч команда пропустила всего один гол, а в четырех матчах подряд сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности. Такая надежность в обороне особенно важна в кубковом формате, где цена каждого эпизода максимально высока. В атаке «Барселона» действует вариативно и стабильно наказывает соперников за малейшие ошибки.

«Атлетик»

«Атлетик» подходит к полуфиналу в менее убедительном состоянии. В последних пяти матчах команда забила лишь три мяча, а средняя результативность составляет 0.60 гола за игру. Несмотря на относительно сдержанную оборону, баски регулярно испытывают проблемы при игре против соперников, которые умеют долго контролировать мяч и оказывать позиционное давление. Кроме того, статистика очных встреч в последние годы складывается явно не в пользу «Атлетика».

Факты о командах

«Барселона»

  • Побеждает в 8 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Не пропускает в 4 последних матчах
  • Побеждает «Атлетик» в 4 последних очных встречах

«Атлетик»

  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Проиграл «Барселоне» 4 последних очных матча

Личные встречи
67% (38)
19% (11)
14% (8)
122
Забитых мячей
47
2.14
В среднем за матч
0.82
6:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  2:2
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Барселона
5 : 0
07.01.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
4 : 0
22.11.2025
Атлетик
Испания. Примера, 38 тур
Атлетик
0 : 3
25.05.2025
Барселона
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Атлетик
0 : 2
08.01.2025
Барселона
Испания. Примера, 2 тур
Барселона
2 : 1
24.08.2024
Атлетик
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
0 : 0
03.03.2024
Барселона
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
4 : 2
24.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 0
22.10.2023
Атлетик
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
0 : 1
12.03.2023
Барселона
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
4 : 0
23.10.2022
Атлетик
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
4 : 0
27.02.2022
Атлетик
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетик
3 : 2
20.01.2022
Барселона
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 1
21.08.2021
Барселона
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
0 : 4
17.04.2021
Барселона
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
2 : 1
31.01.2021
Атлетик
Суперкубок Испании, Финал
Барселона
2 : 3
17.01.2021
Атлетик
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
2 : 3
06.01.2021
Барселона
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
1 : 0
23.06.2020
Атлетик
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
1 : 0
06.02.2020
Барселона
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
1 : 0
16.08.2019
Барселона
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
0 : 0
10.02.2019
Барселона
Испания. Примера, 7 тур
Барселона
1 : 1
29.09.2018
Атлетик
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
2 : 0
18.03.2018
Атлетик
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
0 : 2
28.10.2017
Барселона
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
3 : 0
04.02.2017
Атлетик
Испания. Кубок, 1/8 финала
Барселона
3 : 1
11.01.2017
Атлетик
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетик
2 : 1
05.01.2017
Барселона
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
0 : 1
28.08.2016
Барселона
Испания. Кубок, 1/4 финала
Барселона
3 : 1
27.01.2016
Атлетик
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
1 : 2
20.01.2016
Барселона
Испания. Примера, 20 тур
Барселона
6 : 0
17.01.2016
Атлетик
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
0 : 1
23.08.2015
Барселона
Суперкубок Испании,
Барселона
1 : 1
17.08.2015
Атлетик
Суперкубок Испании,
Атлетик
4 : 0
14.08.2015
Барселона
Испания. Кубок, Финал
Барселона
3 : 1
30.05.2015
Атлетик
Испания. Примера, 22 тур
Атлетик
2 : 5
08.02.2015
Барселона
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
2 : 0
13.09.2014
Атлетик
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
2 : 1
20.04.2014
Атлетик
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
1 : 0
01.12.2013
Барселона
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
2 : 2
27.04.2013
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
5 : 1
01.12.2012
Атлетик
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
0 : 3
25.05.2012
Барселона
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
2 : 0
31.03.2012
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Атлетик
2 : 2
06.11.2011
Барселона
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
2 : 1
20.02.2011
Атлетик
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетик
1 : 1
05.01.2011
Барселона
Испания. Кубок, 1/8 финала
Барселона
0 : 0
21.12.2010
Атлетик
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 3
25.09.2010
Барселона
Испания. Примера, 30 тур
Барселона
4 : 1
03.04.2010
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
1 : 1
21.11.2009
Барселона
Суперкубок Испании, Финал
Барселона
3 : 0
23.08.2009
Атлетик
Суперкубок Испании, Финал
Атлетик
1 : 2
16.08.2009
Барселона
Испания. Кубок, Финал
Барселона
4 : 1
13.05.2009
Атлетик
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
2 : 0
07.03.2009
Атлетик
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 1
19.10.2008
Барселона
Испания. Примера, 21 тур
Атлетик
1 : 1
27.01.2008
Барселона
Испания. Примера, 2 тур
Барселона
3 : 1
02.09.2007
Атлетик
Показать все

Прогноз на матч «Барселона» – «Атлетик»

С учетом текущей формы, статистики очных встреч и разницы в атакующем потенциале, «Барселона» выглядит явным фаворитом полуфинала. Каталонцы уверенно контролируют темп матчей и крайне редко позволяют соперникам создавать опасные моменты у своих ворот. «Атлетику» будет сложно навязать открытую игру, а низкая результативность басков снижает их шансы на сенсацию. Наиболее логичным вариантом выглядит уверенная победа «Барселоны» с контролем хода встречи.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Барселоны» с форой (–1) – коэффициент 1.60
  • Тотал меньше 3.0 – коэффициент 1.85

1.60
Победа «Барселоны» с форой (–1)
Автор: Мещеряков Денис
Суперкубок Испании Атлетик Барселона
