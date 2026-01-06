В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» встретится с «Атлетиком». Формат турнира не оставляет права на ошибку, однако текущее состояние команд говорит в пользу каталонцев. «Барселона» подходит к матчу на фоне впечатляющей победной серии и практически идеальной игры в обороне, тогда как «Атлетик» испытывает сложности с результативностью и стабильностью в решающих встречах.

«Барселона»

Каталонский клуб находится в отличной форме. В восьми последних матчах «Барселона» одержала восемь побед, забивая в среднем по два мяча за игру. За последние пять встреч команда пропустила всего один гол, а в четырех матчах подряд сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности. Такая надежность в обороне особенно важна в кубковом формате, где цена каждого эпизода максимально высока. В атаке «Барселона» действует вариативно и стабильно наказывает соперников за малейшие ошибки.

«Атлетик»

«Атлетик» подходит к полуфиналу в менее убедительном состоянии. В последних пяти матчах команда забила лишь три мяча, а средняя результативность составляет 0.60 гола за игру. Несмотря на относительно сдержанную оборону, баски регулярно испытывают проблемы при игре против соперников, которые умеют долго контролировать мяч и оказывать позиционное давление. Кроме того, статистика очных встреч в последние годы складывается явно не в пользу «Атлетика».

Факты о командах

«Барселона»

Побеждает в 8 последних матчах

Забивает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Не пропускает в 4 последних матчах

Побеждает «Атлетик» в 4 последних очных встречах

«Атлетик»