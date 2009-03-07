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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 07 марта 2009
Барселона
07.03.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 26 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
17'
С. Бускетс
32'
Л. Месси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетик
Замена
В. Санчес
️️️️
К. Пуйоль
Желтая карточка
Г. Токеро
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
А. Иньеста
Замена
И. Муньос
️️️️
П. Орбаис
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Замена
Х. Гармендия
️️️️
Ф. Льоренте
Желтая карточка
А. Иньеста
Желтая карточка
С. Это'О
Желтая карточка
П. Орбаис
Замена
Г. Токеро
️️️️
Х. Мартинес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Месси
Желтая карточка
Х. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
С. Бускетс
Пас отдал
Хави
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ЦП
33
Франсиско Йесте
(К)
АП
14
Маркель Сусаета
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Барселона
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
20
Сейду Кейта
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Иньяки Муньос
ЦП
10
Хосеба Гармендия
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
0
Сильвинью
4
Маркес
3
Пике
5
Пуйоль
8
Иньеста
5
Бускетс
6
Хави
10
Месси
12
Анри
9
Это'О
4-1-3-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
18
Гурпеги
45
Аморебиета
3
Койкили
88
Мартинес
14
Сусаета
6
Орбаис
11
Габилондо
33
Йесте
12
Льоренте
8
Иньеста
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
8
Иньеста
5
Пуйоль
4
Санчес
4
Санчес
5
Пуйоль
6
Орбаис
14
Муньос
14
Муньос
6
Орбаис
12
Льоренте
10
Гармендия
10
Гармендия
12
Льоренте
88
Мартинес
23
Токеро
23
Токеро
88
Мартинес
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
20
Сейду Кейта
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
0
Армандо
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
20
Сейду Кейта
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Барселона - Атлетик
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 21:55 (прямая)
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