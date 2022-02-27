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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 27 февраля 2022
Барселона
27.02.2022, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
4 : 0
Завершен
Атлетик
37'
П. Обамеянг
73'
У. Дембеле
90'
Л. де Йонг
90+4'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Атлетик
ГОЛ! 4:0!
М. Депай
Пас отдал
У. Дембеле
90'
+4
ГОЛ! 3:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
У. Дембеле
90'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
С. Бускетс
87'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
П. Обамеянг
87'
Замена
М. Депай
️️️️
А. Траоре
82'
77'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Вильялибре
ГОЛ! 2:0!
У. Дембеле
Пас отдал
Ф. де Йонг
73'
Желтая карточка
Ж. Пике
70'
67'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. Весга
67'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
О. Саррага
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Гави
67'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Ф. Торрес
67'
54'
Желтая карточка
М. Баленсиага
Желтая карточка
С. Бускетс
48'
46'
Замена
И. Мартинес
️️️️
Е. Альварес
46'
Замена
О. Сансет
️️️️
Р. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
6
Гави
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
10
Алвес
33
Араухо
3
Пике
8
Дест
5
Бускетс
8
Педри
6
Гави
24
Траоре
14
Торрес
7
Обамеянг
4-1-2-1-2
1
Симон
15
Леке
3
Вивиан
5
Альварес
18
Баленсиага
6
Весга
6
Саррага
12
Венцедор
22
Серрано
14
Гарсия
12
Вильялибре
5
Бускетс
6
Гонсалес
6
Гонсалес
5
Бускетс
6
Гави
21
де Йонг
21
де Йонг
6
Гави
14
Торрес
10
Дембеле
10
Дембеле
14
Торрес
7
Обамеянг
26
де Йонг
26
де Йонг
7
Обамеянг
24
Траоре
10
Депай
10
Депай
24
Траоре
14
Гарсия
8
Сансет
8
Сансет
14
Гарсия
5
Альварес
26
Мартинес
26
Мартинес
5
Альварес
6
Весга
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Саррага
10
Уильямс
10
Уильямс
6
Саррага
12
Вильялибре
9
Уильямс
9
Уильямс
12
Вильялибре
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Барселона - Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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