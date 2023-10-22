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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 22 октября 2023
Барселона
22.10.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
80'
М. Гиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Атлетик
89'
Желтая карточка
О. де Маркос
Желтая карточка
М. Гиу
83'
ГОЛ! 1:0!
М. Гиу
Пас отдал
Ж. Феликс
80'
Замена
М. Гиу
️️️️
Ф. Лопес
79'
Замена
М. Алонсо
️️️️
А. Бальде
79'
77'
Замена
У. Гомес
️️️️
Д. Гарсия
77'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Н. Уильямс
73'
Желтая карточка
А. Арес
67'
Замена
А. Арес
️️️️
Г. Гурусета
67'
Замена
Б. Прадос
️️️️
И. Руис де Галаррета
Замена
Р. Араухо
️️️️
А. Кристенсен
60'
Замена
Л. Ямаль
️️️️
О. Ромеу
60'
Желтая карточка
О. Ромеу
41'
37'
Желтая карточка
Д. Гарсия
26'
Замена
И. Леке
️️️️
Ю. Бершиче
Желтая карточка
Гави
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
6
Гави
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Эктор Форт
ЦЗ
30
Унаи Эрнандес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-4-1-1
1
тер Стеген
3
Бальде
15
Кристенсен
26
Мартинес
2
Канселу
6
Гави
20
Гюндоган
7
Лопес
21
Ромеу
14
Торрес
79
Феликс
4-2-2-2
1
Симон
18
де Маркос
3
Вивиан
4
Паредес
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
14
Дани Гарсия
10
Уильямс
8
Сансет
11
Гурусета
9
Уильямс
3
Бальде
3
Алонсо
3
Алонсо
3
Бальде
15
Кристенсен
33
Араухо
33
Араухо
15
Кристенсен
21
Ромеу
10
Ямаль
10
Ямаль
21
Ромеу
7
Лопес
9
Гиу
9
Гиу
7
Лопес
17
Бершиче
15
Леке
15
Леке
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
14
Дани Гарсия
46
Гомес
46
Гомес
14
Дани Гарсия
10
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Уильямс
11
Гурусета
7
Арес
7
Арес
11
Гурусета
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
22
Эктор Форт
ЦЗ
30
Унаи Эрнандес
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
22
Эктор Форт
ЦЗ
30
Унаи Эрнандес
ЦП
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Барселона - Атлетик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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