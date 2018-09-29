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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 29 сентября 2018
Барселона
29.09.2018, суббота, 17:15
Испания. Примера, 7 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
84'
М. Эль-Хаддади
41'
О. де Маркос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетик
90'
Желтая карточка
П. Ноласкоайн
90'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Желтая карточка
С. Бускетс
89'
ГОЛ! 1:1!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Л. Месси
84'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
У. Дембеле
80'
79'
Замена
А. Адурис
️️️️
И. Уильямс
Желтая карточка
И. Ракитич
78'
67'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
Б. Эчебаррия
Замена
Л. Месси
️️️️
А. Видаль
55'
Замена
С. Бускетс
️️️️
С. Роберто
51'
48'
Желтая карточка
Е. Альварес
41'
ГОЛ! 0:1!
О. де Маркос
Пас отдал
М. Сусаета
23'
Замена
П. Ноласкоайн
️️️️
И. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Артур
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Атлетик
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-3-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
27
Семеду
6
Роберто
11
Ракитич
23
Видаль
11
Коутиньо
10
Дембеле
9
Суарес
3-2-3-2
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
18
де Маркос
18
Баленсиага
14
Дани Гарсия
7
Эчебаррия
14
Сусаета
9
Уильямс
14
Гарсия
6
Роберто
5
Бускетс
5
Бускетс
6
Роберто
23
Видаль
10
Месси
10
Месси
23
Видаль
10
Дембеле
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Дембеле
26
Мартинес
5
Ноласкоайн
5
Ноласкоайн
26
Мартинес
7
Эчебаррия
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
7
Эчебаррия
9
Уильямс
20
Адурис
20
Адурис
9
Уильямс
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Артур
ЦП
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
2
Андер Капа
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Артур
ЦП
12
Рафинья
ЦП
Остались в запасе
2
Андер Капа
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Барселона - Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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