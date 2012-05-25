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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Барселона
Атлетик - Барселона: обзор матча 25 мая 2012
Атлетик
25.05.2012, пятница, 23:59
Испания. Кубок, Финал
0 : 3
Завершен
Барселона
3'
Педро
20'
Л. Месси
25'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетик - Барселона
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Педро
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Хави
Замена
Г. Токеро
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
С. Кейта
️️️️
А. Санчес
Желтая карточка
Хави
Замена
А. Эррера
️️️️
О. де Маркос
Замена
И. Перес
️️️️
М. Сусаета
Желтая карточка
А. Ираола
Желтая карточка
М. Сусаета
ГОЛ! 0:3!
Педро
Пас отдал
Хави
20'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
ГОЛ! 0:1!
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
(К)
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
20
Сейду Кейта
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
3-3-3-1
1
Ирайсос
51
Ираола
5
Экиза
45
Аморебиета
18
Ортенече
88
Мартинес
18
де Маркос
11
Гомес
10
Муньяин
14
Сусаета
12
Льоренте
4-1-2-2-1
13
Пинто
33
Монтойя
3
Пике
14
Маскерано
3
Адриано
5
Бускетс
6
Хави
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
14
Сусаета
21
Перес
21
Перес
14
Сусаета
18
де Маркос
21
Эррера
21
Эррера
18
де Маркос
12
Льоренте
23
Токеро
23
Токеро
12
Льоренте
4
Санчес
20
Кейта
20
Кейта
4
Санчес
6
Хави
4
Фабрегас
4
Фабрегас
6
Хави
9
Педро
6
Алькантара
6
Алькантара
9
Педро
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Атлетик - Барселона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"Россия-2" 23:55 (прямая)
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