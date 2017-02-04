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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 04 февраля 2017
Барселона
04.02.2017, суббота, 18:15
Испания. Примера, 21 тур
3 : 0
Завершен
Атлетик
18'
П. Алькасер
40'
Л. Месси
67'
А. Видаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетик
74'
Замена
Х. Эрасо
️️️️
Р. Гарсия
70'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
ГОЛ! 3:0!
А. Видаль
67'
Замена
С. Роберто
️️️️
Л. Месси
64'
59'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
М. Сан Хосе
Замена
И. Ракитич
️️️️
Рафинья
54'
Травма
Рафинья
53'
52'
Замена
А. Адурис
️️️️
И. Леке
Замена
Х. Маскерано
️️️️
Ж. Пике
46'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
40'
34'
Желтая карточка
О. де Маркос
27'
Желтая карточка
А. Итурраспе
Желтая карточка
Ж. Пике
22'
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
Пас отдал
Неймар
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
20
Андре Гомеш
ОП
66
Арда Туран
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетик
1
Горка Ирайсос
(К)
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
12
Микель Сан Хосе
ОП
8
Андер Итурраспе
ОП
14
Рауль Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
Атлетик
1
Алекс Ремиро
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
22
Матье
14
Умтити
3
Пике
22
Видаль
20
Гомеш
66
Туран
12
Рафинья
10
Неймар
10
Месси
9
Алькасер
3-4-1-1-1
1
Ирайсос
15
Леке
5
Альварес
14
Ляпорт
18
де Маркос
12
Сан Хосе
8
Итурраспе
18
Баленсиага
14
Гарсия
10
Муньяин
9
Уильямс
10
Месси
6
Роберто
6
Роберто
10
Месси
3
Пике
14
Маскерано
14
Маскерано
3
Пике
12
Рафинья
11
Ракитич
11
Ракитич
12
Рафинья
12
Сан Хосе
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
12
Сан Хосе
14
Гарсия
14
Эрасо
14
Эрасо
14
Гарсия
15
Леке
20
Адурис
20
Адурис
15
Леке
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Денис Суарес
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Алекс Ремиро
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Денис Суарес
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Барселона - Атлетик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Камп Ноу
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