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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Барселона
Атлетик - Барселона: обзор матча 21 августа 2021
Атлетик
21.08.2021, суббота, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
50'
И. Мартинес
75'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Барселона
90'
+3
Красная карточка
Э. Гарсия
82'
Замена
Эмерсон
️️️️
С. Дест
Замена
О. Саррага
️️️️
Д. Гарсия
82'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
А. Беренгер
82'
76'
Желтая карточка
Ж. Альба
Замена
Н. Уильямс
️️️️
И. Муньяин
76'
75'
ГОЛ! 1:1!
М. Депай
Пас отдал
С. Роберто
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Сансет
67'
Замена
М. Весга
️️️️
У. Венцедор
67'
62'
Замена
Ю. Демир
️️️️
М. Брейтуэйт
62'
Замена
С. Роберто
️️️️
Педри
ГОЛ! 1:0!
И. Мартинес
Пас отдал
И. Муньяин
50'
31'
Замена
Р. Араухо
️️️️
Ж. Пике
28'
Желтая карточка
Э. Гарсия
Желтая карточка
И. Мартинес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
33
Нето
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
22
Нико Серрано
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
6
Гави
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
4-2-3-1
13
Агирресабала
18
Баленсиага
3
Вивиан
26
Мартинес
15
Леке
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
8
Сансет
10
Муньяин
7
Беренгер
9
Уильямс
4-1-2-3
33
Нето
8
Дест
24
Гарсия
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
8
Педри
21
де Йонг
10
Депай
22
Брейтуэйт
7
Гризманн
12
Венцедор
6
Весга
6
Весга
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
6
Саррага
6
Саррага
14
Дани Гарсия
7
Беренгер
7
Морсильо
7
Морсильо
7
Беренгер
10
Муньяин
10
Уильямс
10
Уильямс
10
Муньяин
8
Сансет
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Сансет
8
Педри
6
Роберто
6
Роберто
8
Педри
3
Пике
33
Араухо
33
Араухо
3
Пике
8
Дест
22
Эмерсон
22
Эмерсон
8
Дест
22
Брейтуэйт
22
Демир
22
Демир
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
22
Нико Серрано
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
6
Нико Гонсалес
ЦП
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
6
Гави
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
22
Нико Серрано
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
6
Нико Гонсалес
ЦП
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
6
Гави
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Атлетик - Барселона
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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