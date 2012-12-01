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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 01 декабря 2012
Барселона
01.12.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
5 : 1
Завершен
Атлетик
22'
Ж. Пике
25'
Л. Месси
45+1'
Адриано
57'
С. Фабрегас
70'
Л. Месси
65'
И. Гомес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетик
90'
+2
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
А. Сонг
️️️️
С. Бускетс
75'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
А. Иньеста
74'
73'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
Х. Рамальо
Замена
М. Монтойя
️️️️
Адриано
73'
ГОЛ! 5:1!
Л. Месси
Пас отдал
Педро
70'
65'
ГОЛ! 4:1!
И. Гомес
Пас отдал
А. Итурраспе
64'
Замена
Г. Токеро
️️️️
М. Сусаета
ГОЛ! 4:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
А. Иньеста
57'
55'
Желтая карточка
А. Итурраспе
46'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Адурис
ГОЛ! 3:0!
Адриано
Пас отдал
С. Фабрегас
45'
+1
33'
Желтая карточка
О. де Маркос
Желтая карточка
С. Бускетс
26'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Хави
25'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пике
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Адриано
ПАЗ
8
Андрес Иньеста
ЛВ
6
Хави
(К)
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Тито Виланова
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
(К)
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Андер Эррера
ПП
20
Ариц Адурис
ЛФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
14
Маркель Сусаета
РФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
2-2-3-3
26
Вальдес
3
Пике
14
Маскерано
18
Альба
3
Адриано
6
Хави
5
Бускетс
4
Фабрегас
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
3-2-2-3
1
Ирайсос
22
Рамальо
45
Аморебиета
5
Экиза
18
де Маркос
18
Ортенече
21
Эррера
8
Итурраспе
14
Сусаета
11
Гомес
20
Адурис
3
Адриано
33
Монтойя
33
Монтойя
3
Адриано
8
Иньеста
6
Алькантара
6
Алькантара
8
Иньеста
5
Бускетс
8
Сонг
8
Сонг
5
Бускетс
22
Рамальо
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
22
Рамальо
14
Сусаета
23
Токеро
23
Токеро
14
Сусаета
20
Адурис
12
Льоренте
12
Льоренте
20
Адурис
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
39
Эрик Моран
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
39
Эрик Моран
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
Главный тренер
Тито Виланова
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Барселона - Атлетик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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