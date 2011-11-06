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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Барселона
Атлетик - Барселона: обзор матча 06 ноября 2011
Атлетик
06.11.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
20'
А. Эррера
80'
Ж. Пике (АГ)
24'
С. Фабрегас
90+2'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Барселона
+2
ГОЛ! 2:2!
Л. Месси
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
Ф. Льоренте
+1
Красная карточка
Ф. Аморебиета
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Муньяин
Замена
И. Перес
️️️️
М. Сусаета
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Ж. Пике
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ж. Пике
Замена
Д. Вилья
️️️️
Адриано
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Желтая карточка
Ж. Пике
Замена
А. Санчес
️️️️
Хави
Желтая карточка
А. Итурраспе
Желтая карточка
Х. Мартинес
ГОЛ! 1:1!
С. Фабрегас
Пас отдал
Э. Абидаль
Желтая карточка
А. Эррера
ГОЛ! 1:0!
А. Эррера
Пас отдал
М. Сусаета
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЛЗ
18
Йон Ортенече
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
21
Андер Эррера
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Андер Итурраспе
ОП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
3
Адриано
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЦФ
4
Сеск Фабрегас
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Иньиго Перес
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
4-3-1-1-1
1
Ирайсос
45
Аморебиета
18
де Маркос
18
Ортенече
51
Ираола
21
Эррера
88
Мартинес
8
Итурраспе
14
Сусаета
10
Муньяин
12
Льоренте
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
14
Маскерано
22
Абидаль
6
Хави
5
Бускетс
3
Адриано
10
Месси
4
Фабрегас
8
Иньеста
12
Льоренте
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
12
Льоренте
14
Сусаета
21
Перес
21
Перес
14
Сусаета
10
Муньяин
11
Гомес
11
Гомес
10
Муньяин
3
Пике
6
Алькантара
6
Алькантара
3
Пике
6
Хави
4
Санчес
4
Санчес
6
Хави
3
Адриано
7
Вилья
7
Вилья
3
Адриано
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
1
Рауль Фернандес
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Атлетик - Барселона
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Сан Мамес
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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