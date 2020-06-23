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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 23 июня 2020
Барселона
23.06.2020, вторник, 23:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
71'
И. Ракитич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетик
Желтая карточка
И. Ракитич
90'
+1
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Л. Суарес
85'
78'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Сансет
ГОЛ! 1:0!
И. Ракитич
Пас отдал
Л. Месси
71'
69'
Замена
А. Капа
️️️️
И. Леке
69'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
Замена
А. Фати
️️️️
А. Гризманн
65'
Замена
И. Ракитич
️️️️
С. Бускетс
64'
62'
Желтая карточка
У. Нуньес
57'
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Кордоба
57'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
У. Лопес
Замена
Р. Пуч
️️️️
Артур
56'
Желтая карточка
С. Бускетс
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Артур
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
6
Мончу
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
27
Семеду
5
Бускетс
6
Артур
23
Видаль
10
Месси
7
Гризманн
9
Суарес
3-3-1-2-1
1
Симон
15
Леке
5
Альварес
14
Нуньес
18
де Маркос
6
Весга
18
Баленсиага
8
Лопес
8
Сансет
14
Кордоба
9
Уильямс
7
Гризманн
31
Фати
31
Фати
7
Гризманн
5
Бускетс
11
Ракитич
11
Ракитич
5
Бускетс
6
Артур
10
Пуч
10
Пуч
6
Артур
9
Суарес
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
9
Суарес
15
Леке
2
Капа
2
Капа
15
Леке
8
Лопес
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
8
Лопес
14
Кордоба
10
Муньяин
10
Муньяин
14
Кордоба
8
Сансет
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Сансет
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
6
Мончу
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
3
Дани Вивиан
ЦЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
1
Яго Эррерин
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
6
Мончу
ЦП
Остались в запасе
3
Дани Вивиан
ЦЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
1
Яго Эррерин
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Барселона - Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Камп Ноу
Новости команд
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