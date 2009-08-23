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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 23 августа 2009
Барселона
23.08.2009, воскресенье, 23:55
Суперкубок Испании, Финал
3 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Атлетик
49'
Л. Месси
67'
Л. Месси (П)
73'
Б. Кркич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Атлетик
Желтая карточка
Хави
Замена
Педро
️️️️
Т. Анри
Замена
С. Бускетс
️️️️
Ж. Пике
ГОЛ! 3:0!
Б. Кркич
Замена
Б. Кркич
️️️️
З. Ибрагимович
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Месси
Желтая карточка
А. Устариц
Желтая карточка
Г. Токеро
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Д. Лопес
Замена
Г. Токеро
️️️️
Х. Эчеберриа
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
З. Ибрагимович
Замена
Й. Велес
️️️️
Иньиго
Желтая карточка
Д. Лопес
Желтая карточка
Я. Туре
Желтая карточка
К. Пуйоль
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
6
Пабло Орбаис
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
0
Иньиго
ЦФ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
21
Йон Велес
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
17
Максвелл
5
Пуйоль
3
Пике
10
Алвес
20
Кейта
42
Туре
6
Хави
10
Месси
12
Анри
11
Ибрагимович
3-4-2
1
Ирайсос
51
Ираола
29
Устариц
3
Койкили
27
Лопес
18
Гурпеги
6
Орбаис
11
Габилондо
0
Эчеберриа
0
Иньиго
3
Пике
5
Бускетс
5
Бускетс
3
Пике
12
Анри
9
Педро
9
Педро
12
Анри
11
Ибрагимович
9
Кркич
9
Кркич
11
Ибрагимович
27
Лопес
8
Итурраспе
8
Итурраспе
27
Лопес
0
Эчеберриа
23
Токеро
23
Токеро
0
Эчеберриа
0
Иньиго
21
Велес
21
Велес
0
Иньиго
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Барселона - Атлетик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"Спорт" 23:55 (прямая)
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