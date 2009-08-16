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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Атлетик - Барселона
Атлетик - Барселона: обзор матча 16 августа 2009
Атлетик
16.08.2009, воскресенье, 23:55
Суперкубок Испании, Финал
1 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Барселона
45'
О. де Маркос
59'
Хави
69'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетик - Барселона
Замена
С. Бускетс
️️️️
Хави
Желтая карточка
Койкили
Замена
Х. Эчеберриа
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
️️️️
Т. Анри
Желтая карточка
К. Гурпеги
ГОЛ! 1:2!
Педро
Пас отдал
Хави
Замена
Х. Кастильо
️️️️
И. Габилондо
Замена
Г. Токеро
️️️️
О. де Маркос
ГОЛ! 1:1!
Хави
Пас отдал
Педро
ГОЛ! 1:0!
О. де Маркос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛВ
6
Пабло Орбаис
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетик
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
8
Андер Итурраспе
ЦП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
3-2-2-2-1
1
Ирайсос
51
Ираола
20
Осио
29
Устариц
3
Койкили
18
де Маркос
6
Орбаис
18
Гурпеги
11
Габилондо
14
Сусаета
12
Льоренте
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
5
Пуйоль
22
Абидаль
6
Хави
42
Туре
20
Кейта
9
Педро
9
Кркич
12
Анри
11
Габилондо
19
Кастильо
19
Кастильо
11
Габилондо
12
Льоренте
0
Эчеберриа
0
Эчеберриа
12
Льоренте
18
де Маркос
23
Токеро
23
Токеро
18
де Маркос
6
Хави
5
Бускетс
5
Бускетс
6
Хави
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
0
Армандо
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
33
Франсиско Йесте
ЛВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
33
Франсиско Йесте
ЛВ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Атлетик - Барселона
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Сан Мамес
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