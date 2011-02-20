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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 20 февраля 2011
Барселона
20.02.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
4'
Д. Вилья
78'
Л. Месси
50'
А. Ираола (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетик
Замена
И. Афеллай
️️️️
Педро
+3
+2
Желтая карточка
К. Гурпеги
Замена
С. Кейта
️️️️
Д. Вилья
Замена
Д. Лопес
️️️️
М. Сусаета
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Габилондо
Замена
Максвелл
️️️️
Х. Маскерано
Желтая карточка
Ж. Пике
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Ираола
Желтая карточка
С. Бускетс
Замена
Г. Токеро
️️️️
А. Итурраспе
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
А. Ираола
Желтая карточка
Койкили
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Д. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
(К)
ЦП
8
Андер Итурраспе
АП
14
Маркель Сусаета
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Барселона
13
Ойер
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Пинто
22
Абидаль
3
Пике
5
Бускетс
10
Алвес
14
Маскерано
8
Иньеста
6
Хави
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
4-1-1-3-1
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
5
Экиза
3
Койкили
88
Мартинес
18
Гурпеги
14
Сусаета
8
Итурраспе
11
Габилондо
12
Льоренте
14
Маскерано
17
Максвелл
17
Максвелл
14
Маскерано
7
Вилья
20
Кейта
20
Кейта
7
Вилья
9
Педро
17
Афеллай
17
Афеллай
9
Педро
11
Габилондо
10
Муньяин
10
Муньяин
11
Габилондо
14
Сусаета
27
Лопес
27
Лопес
14
Сусаета
8
Итурраспе
23
Токеро
23
Токеро
8
Итурраспе
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
13
Ойер
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Барселона - Атлетик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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