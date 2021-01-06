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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Барселона
Атлетик - Барселона: обзор матча 06 января 2021
Атлетик
06.01.2021, среда, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
2 : 3
Завершен
Барселона
3'
И. Уильямс
90'
И. Муньяин
14'
Педри
38'
Л. Месси
62'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Барселона
ГОЛ! 2:3!
И. Муньяин
Пас отдал
А. Беренгер
90'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
Р. Гарсия
80'
75'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
У. Дембеле
75'
Замена
О. Мингеса
️️️️
С. Дест
Желтая карточка
Д. Гарсия
70'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. Весга
66'
Замена
А. Беренгер
️️️️
О. де Маркос
66'
62'
ГОЛ! 1:3!
Л. Месси
Пас отдал
А. Гризманн
57'
Желтая карточка
К. Лангле
38'
ГОЛ! 1:2!
Л. Месси
Пас отдал
Педри
Замена
М. Баленсиага
️️️️
Ю. Бершиче
32'
Желтая карточка
М. Весга
27'
14'
ГОЛ! 1:1!
Педри
Пас отдал
Ф. де Йонг
ГОЛ! 1:0!
И. Уильямс
Пас отдал
Р. Гарсия
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Симон
2
Капа
26
Мартинес
14
Нуньес
17
Бершиче
6
Весга
18
де Маркос
12
Венцедор
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
8
Дест
2
Лангле
33
Араухо
18
Альба
5
Бускетс
8
Педри
21
де Йонг
10
Дембеле
10
Месси
7
Гризманн
18
де Маркос
7
Беренгер
7
Беренгер
18
де Маркос
14
Гарсия
7
Морсильо
7
Морсильо
14
Гарсия
17
Бершиче
18
Баленсиага
18
Баленсиага
17
Бершиче
6
Весга
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
6
Весга
8
Дест
30
Мингеса
30
Мингеса
8
Дест
10
Дембеле
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
10
Дембеле
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Ойан Сансет
АП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
13
Хокин Эскьета
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Ойан Сансет
АП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
13
Хокин Эскьета
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Атлетик - Барселона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
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0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
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1 : 1
07.11.2026
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Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
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Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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