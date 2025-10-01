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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Барселона - ПСЖ
Барселона - ПСЖ: обзор матча 01 октября 2025
Барселона
01.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
19'
Ф. Торрес
38'
С. Маюлу
90'
Г. Рамуш
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - ПСЖ
Завершен
Желтая карточка
Ламин Ямаль
90'
+2
90'
ГОЛ! 1:2!
Гонсалу Рамуш
Пас отдал
Ашраф Хакими
87'
Желтая карточка
Ашраф Хакими
Замена
Андреас Кристенсен
️️️️➡️️
Эрик Гарсия
86'
80'
Замена
Ли Кан Ин
️️️️➡️️
Сенни Маюлу
80'
Замена
Кентен Нджанту
️️️️➡️️
Брэдли Барколя
Замена
Марк Берналь
️️️️➡️️
Педри
79'
Желтая карточка
Марк Касадо
78'
72'
Замена
Гонсалу Рамуш
️️️️➡️️
Фабиан Руис
Замена
Алекс Бальде
️️️️➡️️
Жерар Мартин
72'
Замена
Роберт Левандовски
️️️️➡️️
Маркус Рэшфорд
72'
Замена
Марк Касадо
️️️️➡️️
Дани Ольмо
72'
65'
Замена
Люка Эрнандес
️️️️➡️️
Ибрахим Мбайе
Желтая карточка
Дани Ольмо
57'
44'
Желтая карточка
Нуну Мендеш
38'
ГОЛ! 1:1!
Сенни Маюлу
Пас отдал
Нуну Мендеш
Желтая карточка
Френки де Йонг
32'
ГОЛ! 1:0!
Ферран Торрес
Пас отдал
Маркус Рэшфорд
19'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Педри
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
14
Маркус Рэшфорд
ЛВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
23
Витинья
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
15
Жоау Невеш
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
22
Марк Берналь
ОП
27
Дро Фернандес
АП
29
Тони Фернандес
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
89
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
19
Ли Кан Ин
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
47
Кентен Нджанту
ЦФ
4-2-3-1
25
Щесны
18
Мартин
24
Гарсия
22
Кубарси
5
Кунде
21
де Йонг
20
Педри
14
Рэшфорд
20
Ольмо
7
Торрес
10
Ямаль
4-2-3-1
30
Шевалье
2
Хакими
6
Забарный
6
Пачо
25
Мендеш
8
Руис
23
Витинья
49
Мбайе
15
Невеш
29
Барколя
24
Маюлу
18
Мартин
3
Бальде
3
Бальде
18
Мартин
24
Гарсия
15
Кристенсен
15
Кристенсен
24
Гарсия
20
Ольмо
17
Касадо
17
Касадо
20
Ольмо
20
Педри
22
Берналь
22
Берналь
20
Педри
14
Рэшфорд
9
Левандовски
9
Левандовски
14
Рэшфорд
49
Мбайе
21
Эрнандес
21
Эрнандес
49
Мбайе
24
Маюлу
19
Кан Ин
19
Кан Ин
24
Маюлу
8
Руис
9
Рамуш
9
Рамуш
8
Руис
29
Барколя
47
Нджанту
47
Нджанту
29
Барколя
Остались в запасе
Барселона
ПСЖ
31
Диего Кочен
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
29
Тони Фернандес
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
39
Матвей Сафонов
ВР
89
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
29
Тони Фернандес
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
89
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Барселона - ПСЖ
4
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
12
14
Офсайды
0
2
Количество передач
422
474
Сейвы
5
0
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.31
1.52
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
Посещаемость:
50207
Где смотреть матч:
Okko
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