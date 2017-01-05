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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Барселона
Атлетик - Барселона: обзор матча 05 января 2017
Атлетик
05.01.2017, четверг, 23:15
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Барселона
25'
А. Адурис
28'
И. Уильямс
52'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетик - Барселона
88'
Замена
П. Алькасер
️️️️
С. Умтити
Замена
Г. Элустондо
️️️️
И. Уильямс
84'
Вторая желтая
А. Итурраспе
80'
Замена
Х. Эрасо
️️️️
А. Адурис
78'
Вторая желтая
Р. Гарсия
74'
71'
Замена
А. Гомеш
️️️️
И. Ракитич
Замена
И. Муньяин
️️️️
Э. Саборит
68'
Желтая карточка
Р. Гарсия
55'
Желтая карточка
А. Итурраспе
53'
52'
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
45'
Желтая карточка
С. Бускетс
45'
Желтая карточка
Ж. Альба
45'
Желтая карточка
А. Иньеста
Желтая карточка
А. Адурис
40'
40'
Желтая карточка
С. Умтити
ГОЛ! 2:0!
И. Уильямс
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
2
Лоуренс Паулюссен
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЛП
77
Гленн Клас
ЦП
24
Стевен Де Петтер
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
7
Тим Маттис
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
8
Небойша Павлович
ЦП
26
Элохим Роллан
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
99
Николя Вердье
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
10
Неймар
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетик
13
Кепа
ВР
1
Антони Морис
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
7
Люка ван Ино
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Далибор Веселинович
ЦФ
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-2-5-3-5
1
Ирайсос
2
Паулюссен
5
Томашевич
25
Шано
18
Баленсиага
77
Марушич
8
Итурраспе
26
Роллан
4
Верстате
30
Д'Хаен
12
Сан Хосе
8
Павлович
14
Гарсия
23
Ритс
7
Маттис
99
Вердье
9
Уильямс
20
Адурис
94
Ханни
3-4-2-1
1
тер Стеген
14
Умтити
3
Пике
18
Альба
6
Роберто
11
Ракитич
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
20
Адурис
14
Эрасо
14
Эрасо
20
Адурис
9
Уильямс
6
Элустондо
6
Элустондо
9
Уильямс
4
Саборит
10
Муньяин
10
Муньяин
4
Саборит
77
Клас
9
Веселинович
9
Веселинович
77
Клас
5
Томашевич
2
Жиго
2
Жиго
5
Томашевич
11
Ракитич
20
Гомеш
20
Гомеш
11
Ракитич
14
Умтити
9
Алькасер
9
Алькасер
14
Умтити
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
13
Кепа
ВР
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
1
Антони Морис
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Люка ван Ино
ЦП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Жорди Масип
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
1
Антони Морис
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Люка ван Ино
ЦП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Атлетик - Барселона
3
2
6
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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