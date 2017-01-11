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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 11 января 2017
Барселона
11.01.2017, среда, 23:15
Испания. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Атлетик
36'
Л. Суарес
48'
Неймар (П)
78'
Л. Месси
51'
Э. Саборит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Атлетик
90'
Желтая карточка
И. Уильямс
Замена
А. Туран
️️️️
А. Иньеста
89'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Неймар
87'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Рафинья
80'
79'
Замена
М. Сусаета
️️️️
Э. Саборит
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
78'
77'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
73'
Желтая карточка
Г. Элустондо
51'
ГОЛ! 2:1!
Э. Саборит
Пас отдал
Г. Элустондо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Неймар
48'
46'
Замена
А. Адурис
️️️️
С. Мерино
40'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Неймар
36'
Желтая карточка
С. Умтити
30'
29'
Замена
Г. Элустондо
️️️️
Х. Этчейта
28'
Травма
Х. Этчейта
27'
Желтая карточка
Х. Этчейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетик
1
Горка Ирайсос
(К)
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ПЗ
4
Энрик Саборит
ЛВ
12
Микель Сан Хосе
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
6
Микель Весга
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
3-1-3-2-1
24
Силлессен
18
Альба
3
Пике
14
Умтити
5
Бускетс
6
Роберто
12
Рафинья
8
Иньеста
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-2-1-1-2
1
Ирайсос
2
Боведа
3
Этчейта
14
Ляпорт
18
Баленсиага
12
Сан Хосе
7
Эчебаррия
14
Эрасо
4
Саборит
9
Уильямс
9
Мерино
8
Иньеста
66
Туран
66
Туран
8
Иньеста
12
Рафинья
11
Ракитич
11
Ракитич
12
Рафинья
10
Неймар
4
Суарес
4
Суарес
10
Неймар
4
Саборит
14
Сусаета
14
Сусаета
4
Саборит
3
Этчейта
6
Элустондо
6
Элустондо
3
Этчейта
9
Мерино
20
Адурис
20
Адурис
9
Мерино
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Унаи Симон
ВР
6
Микель Весга
ОП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
6
Микель Весга
ОП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Барселона - Атлетик
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Камп Ноу
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