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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Барселона
Атлетик - Барселона: обзор матча 27 апреля 2013
Атлетик
27.04.2013, суббота, 20:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
27'
М. Сусаета
90'
А. Эррера
67'
Л. Месси
69'
А. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Барселона
Желтая карточка
О. де Маркос
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
А. Эррера
90'
Желтая карточка
К. Гурпеги
86'
78'
Замена
А. Иньеста
️️️️
А. Санчес
Замена
И. Гомес
️️️️
Й. Ортенече
74'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Адурис
74'
Замена
Х. Рамальо
️️️️
М. Сан Хосе
70'
69'
ГОЛ! 1:2!
А. Санчес
Пас отдал
Л. Месси
67'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
Т. Алькантара
59'
Замена
Л. Месси
️️️️
Хави
55'
Желтая карточка
Адриано
46'
Замена
Адриано
️️️️
Э. Абидаль
Желтая карточка
А. Эррера
39'
35'
Желтая карточка
С. Фабрегас
ГОЛ! 1:0!
М. Сусаета
Пас отдал
А. Адурис
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
21
Андер Эррера
ОП
18
Карлос Гурпеги
(К)
ОП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Александр Сонг
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
4
Сеск Фабрегас
АП
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
12
Сан Хосе
5
Экиза
18
Ортенече
21
Эррера
18
Гурпеги
51
Ираола
14
Сусаета
10
Муньяин
20
Адурис
3-2-2-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
22
Абидаль
3
Пике
8
Сонг
18
Альба
6
Хави
6
Алькантара
9
Педро
4
Фабрегас
4
Санчес
12
Сан Хосе
22
Рамальо
22
Рамальо
12
Сан Хосе
20
Адурис
12
Льоренте
12
Льоренте
20
Адурис
18
Ортенече
11
Гомес
11
Гомес
18
Ортенече
22
Абидаль
3
Адриано
3
Адриано
22
Абидаль
4
Санчес
8
Иньеста
8
Иньеста
4
Санчес
6
Хави
10
Месси
10
Месси
6
Хави
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Атлетик - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Сан Мамес
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
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