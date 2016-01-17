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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 17 января 2016
Барселона
17.01.2016, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 20 тур
6 : 0
Завершен
Атлетик
7'
Л. Месси (П)
31'
Неймар
47'
Л. Суарес
62'
И. Ракитич
68'
Л. Суарес
82'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетик
Желтая карточка
Ж. Пике
87'
85'
Желтая карточка
Х. Эрасо
ГОЛ! 6:0!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Бускетс
82'
Замена
М. Бартра
️️️️
Ж. Альба
69'
69'
Желтая карточка
О. де Маркос
ГОЛ! 5:0!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Туран
68'
Травма
Ж. Альба
65'
Замена
С. Роберто
️️️️
И. Ракитич
63'
63'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Б. Эчебаррия
ГОЛ! 4:0!
И. Ракитич
Пас отдал
Неймар
62'
56'
Замена
С. Мерино
️️️️
И. Уильямс
Желтая карточка
Х. Маскерано
50'
ГОЛ! 3:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Неймар
47'
Замена
А. Туран
️️️️
Л. Месси
46'
ГОЛ! 2:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Суарес
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Месси
7'
6'
Замена
Я. Эррерин
️️️️
И. Муньяин
4'
Красная карточка
Г. Ирайсос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
8
Андрес Иньеста
(К)
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетик
1
Горка Ирайсос
(К)
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Браво
18
Альба
3
Пике
14
Маскерано
22
Видаль
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
3-2-2-1-1
1
Ирайсос
2
Боведа
14
Ляпорт
3
Этчейта
18
де Маркос
18
Баленсиага
14
Эрасо
7
Эчебаррия
10
Муньяин
9
Уильямс
11
Ракитич
6
Роберто
6
Роберто
11
Ракитич
18
Альба
5
Бартра
5
Бартра
18
Альба
10
Месси
66
Туран
66
Туран
10
Месси
10
Муньяин
1
Эррерин
1
Эррерин
10
Муньяин
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
8
Итурраспе
7
Эчебаррия
9
Уильямс
9
Мерино
9
Мерино
9
Уильямс
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Барселона - Атлетик
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2, Матч ТВ
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