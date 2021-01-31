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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик: обзор матча 31 января 2021
Барселона
31.01.2021, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
20'
Л. Месси
75'
А. Гризманн
49'
Ж. Альба (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетик
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
У. Дембеле
87'
Замена
К. Лангле
️️️️
А. Гризманн
84'
84'
Замена
И. Леке
️️️️
А. Капа
84'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
77'
Желтая карточка
А. Капа
ГОЛ! 2:1!
А. Гризманн
Пас отдал
О. Мингеса
75'
Замена
С. Роберто
️️️️
М. Пьянич
67'
67'
Замена
А. Беренгер
️️️️
О. де Маркос
66'
Замена
М. Весга
️️️️
У. Венцедор
Желтая карточка
Ж. Альба
51'
49'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ж. Альба
Желтая карточка
Ф. де Йонг
47'
39'
Желтая карточка
Е. Альварес
32'
Желтая карточка
Р. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Педри
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
6
Илаш Мориба
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-3-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
33
Араухо
14
Умтити
30
Мингеса
8
Педри
15
Пьянич
21
де Йонг
10
Дембеле
10
Месси
7
Гризманн
3-2-2-1-2
1
Симон
18
де Маркос
26
Мартинес
5
Альварес
2
Капа
17
Бершиче
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
15
Пьянич
6
Роберто
6
Роберто
15
Пьянич
7
Гризманн
2
Лангле
2
Лангле
7
Гризманн
10
Дембеле
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
10
Дембеле
18
де Маркос
7
Беренгер
7
Беренгер
18
де Маркос
2
Капа
15
Леке
15
Леке
2
Капа
12
Венцедор
6
Весга
6
Весга
12
Венцедор
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
1
Арнау Тенас
ВР
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
6
Илаш Мориба
ЦП
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
7
Хон Морсильо
ЛВ
8
Ойан Сансет
АП
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
6
Илаш Мориба
ЦП
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Остались в запасе
7
Хон Морсильо
ЛВ
8
Ойан Сансет
АП
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Барселона - Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
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