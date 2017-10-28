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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Барселона
Атлетик - Барселона: обзор матча 28 октября 2017
Атлетик
28.10.2017, суббота, 21:45
Испания. Примера, 10 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
36'
Л. Месси
90+2'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Барселона
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Паулиньо
81'
Желтая карточка
С. Умтити
75'
Желтая карточка
Паулиньо
63'
Желтая карточка
Ж. Пике
47'
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
А. Итурраспе
41'
36'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
3-2-1-1-3
13
Кепа
14
Ляпорт
14
Нуньес
2
Боведа
12
Сан Хосе
15
Леке
8
Итурраспе
14
Кордоба
20
Адурис
9
Уильямс
14
Гарсия
3-5-1-1
1
тер Стеген
18
Альба
14
Умтити
3
Пике
6
Роберто
11
Ракитич
20
Гомеш
18
Паулиньо
5
Бускетс
10
Месси
9
Суарес
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
1
Яго Эррерин
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Атлетик - Барселона
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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